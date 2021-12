Letture a tutto gas: tre libri di corse e una novità esclusiva per i nostri lettori

Offerta Corsedimoto: puoi acquistare i nostri libri su Jonathan Rea e Marco Simoncelli e la bio del mago F1 Adrian Newey con lo sconto e in anticipo sull'uscita in libreria

Questo Natale puoi regalare o regalarti buone letture a tutto gas. Corsedimoto offre ai propri lettori la possibilità di acquistare tre opere di pregio, con un piccolo sconto e spedizione via corriere in 24 ore compresa. Nel pacchetto è inclusa l’opera “Come ho progettato il mio sogno“, la biografia di Adrian Newey il tecnico più vittorioso nella storia della F1, attuale direttore tecnico della Red Bull a caccia del mondiale con Max Verstappen. Si tratta quindi di una grande anteprima riservata ai lettori: il libro andrà in distribuzione nei prossimi giorni.

Risparmi 9€, spese di spedizione gratis

Con la nostra offerta puoi ricevere comodamente a casa:

1) “Come ho progettato il mio sogno“ di Adrian Newey, 430 pagine, prezzo di copertina 29€;

2) “58” la favola illustrata ispirata al mitico Marco Simoncelli, 50 pagine, prezzo di copertina 20€;

3) “In testa”, la biografia di Jonathan Rea, sei volte campione del Mondo, 272 pagine, copertina rigida, prezzo di copertina 20€.

Il costo per i lettori di Corsedimoto è 60€, quindi con un risparmio è 9€ rispetto al prezzo complessivo di copertina e con 7€ di risparmio rispetto all’acquisto sulle librerie on line. La spedizione avverrà a mezzo corriere TNT, in 24h dall’ordine, ed è compresa nell’offerta.

In alternativa, potete scegliere di ricevere due libri invece di tre: “Come ho progettato il mio sogno” e “58” al costo complessivo di 45€, sempre spese di spedizione incluse.

Come acquistare il pacchetto

Per aderirie alla nostra offerta basta inviare il pagamento via pay pal (si possono utilizzare tutte le principali carte di credito) a books@corsedimoto.com avendo cura di inserire nell’ordine l’indirizzo cui inoltrare la spedizione. Vi manderemo via mail ricevuta e lettera di vettura del corriere TNT, in modo che possiate seguire il tracking della consegna in tempo reale.

Buone letture…a tutto gas!