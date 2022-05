Prima giornata Moto3 a Le Mans con Dennis Foggia in vetta. Il pilota italiano però continua la sua marcia, piazzando il crono di riferimento (ma non il migliore assoluto) anche nella terza ed ultima sessione di prove libere. Ancora una volta precede Izan Guevara e Tatsuki Suzuki sia nella classifica del turno che in classifica combinata. Foggia ed Andrea Migno sono gli unici italiani direttamente in Q2, gli altri provvisoriamente in top 14 dopo il venerdì non ce la fanno. Ecco com’è andata.

Prove Libere 3

9:45 – La classifica combinata, con i primi 14 direttamente in Q2. C’è anche il leader Moto3 Sergio García.

9:44 – Turno concluso, è sempre Dennis Foggia il migliore. L’italiano si prende anche le FP3 davanti a Izan Guevara ed a Tatsuki Suzuki.

9:38 – Secondo incidente per Ortolá, stavolta un highside alla curva 13.

9:31 – Deniz Öncü è stato portato al Centro Medico per controlli.

9:29 – Si migliora qualche pilota in più, compreso Stefano Nepa, che si prende provvisoriamente la top 14.

9:27 – Alla curva 3 invece finisce a terra Ivan Ortolá, una scivolata senza conseguenze.

9:25 – Violento highside per Deniz Öncü al Raccordement. Il pilota Tech3 appare piuttosto dolorante.

9:20 – Solo Scott Ogden finora ha abbassato il suo tempo rispetto a ieri.

9:10 – Classifica combinata invariata al momento, per quella del turno comanda Jaume Masiá su Izan Guevara e Suzuki.

9:07 – Per Tatsuki Suzuki è l’atteso punto di svolta? “È quello che speriamo, abbiamo bisogno anche di lui” ha sottolineato Christian Lundberg a motogp.com.

9:00 – Si parte! Scatta l’ultimo turno di prove libere.

8:52 – Splende sempre il sole sul Circuito Bugatti, temperature tra i 14° ed i 17° C, non manca un po’ di vento.

8:47 – Sessione fondamentale per la Moto3, si decide la top 14 che andrà direttamente in Q2. Si confermeranno i valori visti ieri o avremo novità?

8:46 – Più indietro invece il leader iridato Sergio García, protagonista anche di un importante highside. Al momento non passerebbe nemmeno al secondo turno di qualifiche.

8:45 – Si riparte da Dennis Foggia dominatore della prima giornata di libere a Le Mans. All’italiano di Leopard serve risalire dopo due GP incolori. I resoconti delle FP1 e delle FP2.