Moto2 Le Mans, Prove 3: Super Pedro Acosta, Celestino Vietti in Q1

La prima giornata Moto2 a Le Mans s’è chiusa con un Somkiat Chantra da record. Ma nelle FP3 ecco arrivare i due missili di casa KTM Ajo. Prima Augusto Fernández si fa vedere, ma è Pedro Acosta a frantumare la barriera di 1:36, prendendosi prima piazza e nuovo record assoluto! Brutte notizie invece dal leader Celestino Vietti, solo 16° e quindi costretto a passare per la Q1. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 3

11:40 – La classifica combinata con Tony Arbolino e Stefano Manzi direttamente in Q1. Lo stesso non si può dire di Celestino Vietti…

11:39 – Missile Pedro Acosta, al comando un super tempo. Segue Augusto Fernández, terza piazza per Sam Lowes.

11:35 – Finale inglorioso per Somkiat Chantra, a terra alla curva 9 a bandiera a scacchi appena esposta. Poco dopo cade anche Zona van den Goorbergh, scivolato alla Garage Vert.

11:34 – Super Pedro Acosta, eccolo al comando!

11:33 – Fernández lima ancora il best lap, Acosta ci riprova, Lowes accende più caschi rossi. Finisce malamente invece il turno di Joe Roberts, a terra alla curva 6.

11:30 – Super giro di Augusto Fernández volato al comando! Incidenti poi per Cameron Beaubier (curva 13) e Gabriel Rodrigo (Garage Vert). Bandiere gialle ed Acosta costretto ad buttare un gran giro.

11:29 – L’assalto finale è ormai iniziato, brutte notizie per Vietti che è fuori dalla top 14!

11:21 – Dall’American Racing Team si conferma l’interesse per il posto vacante in MotoGP con l’uscita di Suzuki a fine anno. “Non è un segreto, sarebbe certo tutto più facile anche per i ragazzi americani. È difficile, però vedremo” ha dichiarato il boss Eitan Bitbul a motogp.com.

11:16 – Jake Dixon a terra, il pilota Aspar finisce largo per poi scivolare nella via di fuga della curva 13.

11:07 – Che rischio per Augusto Fernández! Un forte scossone fortunatamente senza conseguenze.

11:05 – Guadagna qualche posizione anche Ai Ogura, reduce dal primo trionfo mondiale conquistato a Jerez.

10:55 – Miglior italiano ieri Tony Arbolino 5°, ottimo Stefano Manzi 7° al rientro da sostituto. Il leader Moto2 Celestino Vietti per ora è 11°.

10:51 – Si riparte con l’alfiere Honda Team Asia in vetta, seguono Pedro Acosta ed Augusto Fernández.

10:47 – Somkiat Chantra ha riscritto il record assoluto nella prima giornata a Le Mans.