Pecco Bagnaia sembra ritornato ai livelli del finale di stagione MotoGP 2021, quando ha collezionato 4 vittorie nelle ultime 6 gare. Risolti i problemi di gioventù con la Ducati GP22 inizia a decollare verso le zone alte di classifica, per recuperare il gap dalla vetta detenuta da Fabio Quartararo. L’allievo di Valentino Rossi è solo calma apparente, perché dietro la corazza rossa c’è un anima in fermento che anela al titolo mondiale: “Quando mi arrabbio non sono calmo, mi innervosisco… su questo dovrò migliorare“.

Il sogno del titolo MotoGP

Forte di un contratto rinnovato con Borgo Panigale alla vigilia del campionato, Pecco Bagnaia sa di dover ripagare questa fiducia con una sola moneta: il titolo iridato. “Tutto mi porta al desiderio di vincere il Mondiale con la Ducati, è un sogno italiano. Se lavoreremo bene un giorno potremo vincere“. Si preannuncia una lotta a due con il francese della Yamaha che nel 2021 ha avuto la meglio grazie ad un miglior inizio di stagione, stavolta il pilota della VR46 Academy si è rialzato in fretta dopo alcune gare complicate da cadute, errori di strategia e problemi tecnici. Adesso la Desmosedici GP22 esplode in tutto il suo fulgore e velocità, sarà l’arma migliore per scrivere la storia di Borgo Panigale.

Bagnaia, Ducati e Valentino Rossi

L’ultimo titolo risale al 2007 con Casey Stoner, poi altri piloti hanno provato a colmare il vuoto iridato. Come il suo maestro Valentino Rossi e una leggenda del calibro di Jorge Lorenzo. Certamente questa moto è ben diversa da quelle guidate dai due fuoriclasse, parte del merito va anche ad Andrea Dovizioso e ai giovani piloti attuali che con uno stile di guida differente hanno cancellato la nomea di prototipo difficile in percorrenza di curva. “Per me Valentino avrebbe fatto bene con questa moto, anche Jorge“, ammette Pecco Bagnaia a ‘Marca’. “I tempi cambiano e ora guidiamo sempre sotto il record del circuito, andiamo molto forte con le gomme che sono le stesse. Il livello è davvero molto alto. Quindi è difficile fare un confronto con altri piloti“.

Se Bagnaia è arrivato a certi livelli in MotoGP parte del merito va attribuito anche a Valentino Rossi e all’Academy. Allo stesso tempo il Dottore ha appreso qualcosa dai suoi giovani allievi: “Secondo me ha sempre sfruttato molto il fatto di stare con noi giovani, per continuare a sentirsi giovane. Ricordo che l’anno scorso ci siamo incontrati tante volte in qualifica e sono sempre riuscito a migliorare un po’. Parlandoci, abbiamo sempre trovato qualcosa che ci ha reso migliori entrambi“.