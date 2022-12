Kevin Zannoni “Ho avuto una paura tremenda di restare a piedi”

Kevin Zannoni ha trovato sotto l’albero di Natale una sella per la MotoE 2023. Il pilota romagnolo ha temuto seriamente di restare a piedi. Il SIC58 Squadra Corse aveva scelto Kevin Manfredi, lui è andato a bussare da tutti team senza però ottenere risultati poi, alcune settimane fa, la svolta.

“Ho avuto una paura tremenda di restare a casa – confessa Kevin Zannoni a Corsedimoto – lo ammetto senza problemi. Ero in contatto con il team Ajo e quando ho saputo che non avrebbe corso e la moto sarebbe stata assegnata ad un’altra squadra ho telefonato personalmente a Paolo Simoncelli”.

Cosa ti ha detto?

“Che ci saremmo messi d’accordo e così è stato. Ringrazio di cuore sia Paolo che il Direttore Tecnico Marco Grana che mi hanno dato un’altra possibilità. Ci tenevano ad avermi ancora in squadra. Darò il massimo per ripagarli della fiducia riposta in me e dimostrare il mio valore”.

Come vedi la MotoE della nuova era?

“Con le Ducati si riparte completamente da zero e forse si rimescoleranno tutti i valori ipotetici. Mancherà il migliore, Dominique Aegerter, ma arriverà Tito Rabat e sono curioso di vederlo all’opera. In teoria i più forti saranno Ferrari, Granado e Casadei ma bisogna capire chi si adatterà prima alla nuova moto e quali squadre riusciranno a sistemarla meglio. Sarà un campionato impegnativo ma io cercherò di essere protagonista e conquistare i risultati che ho sfiorato nel 2022 ma non sono riuscito a conquistare”.

Farai anche altre gare?

“Vedremo, se sarà possibile molto volentieri perché più si sta in moto e meglio è”.