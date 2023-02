Kevin Manfredi “La Ducati V21L è una vera moto da corsa, mi divertirò”

Amore a prima vista. Kevin Manfredi si è subito innamorato della Ducati V21L, una moto veramente splendida. Il pilota ligure era veramente raggiante alla presentazione della sua nuova squadra di MotoE

“Sono molto felice, entusiasta – racconta Kevin Manfredi a Corsedimoto – Quest’anno si riparte da zero. Con il team Sic58 mi sono subito trovato bene: è un ambiente familiare. Paolo Simoncelli poi è una gran bella persona quindi spero di fare benissimo. La Ducati V21L vista in foto era bella ma da vicino lo è ancora di più. Sono molto curioso perché è una vera moto da corsa quindi penso che ci potremo divertire tantissimo in pista”.

Ammettilo, vuoi lottare per il titolo mondiale?

“Ho voglia di divertirmi e stare davanti. Il titolo si costruisce quindi è troppo presto per parlarne. I piloti da battere secondo me resteranno gli stessi del passato. Bisogna vedere se tra i nuovi ci sarà qualcuno che interpreterà la moto molto bene da subito. Penso che i piloti più competitivi saranno i soliti quindi Ferrari e Granado. Speriamo di essere della partita anche noi”.

Potenzialmente tu e Zannoni siete il duo più forte della MotoE.

“Kevin Zannoni è un pilota che ho sempre stimato, già da quando correva in Moto3. E’ un pilota molto forte e sono contento di essere al suo fianco. Spero che lavorando insieme potremo ottenere dei risultati positivi in tutte le gare ed entrambi“.

Parteciperai anche al Mondiale Endurance.

“Sì farò anche il Mondiale Endurance con Yamaha. Vedremo poi cosa succederà ma per il momento i miei programmi principali sono questi”.

Qual è il tuo obbiettivo nelle gare di durata?

“Lì vorrei provare a vincere il titolo nella classe Superstock. Ci proveremo. Pensavo di provare a fare il passo in EWC ma alla fine anche per una questione di concomitanze tra una data della MotoE e Mondiale Endurance abbiamo preferito restare in Stock anche per avere meno impegni e concentrarmi molto di più sul Mondiale delle elettriche”.