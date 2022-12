Izan Guevara “Marc Marquez è il mio idolo, tornerà quello di prima”

Izan Guevara è considerato l’erede di Jorge Lorenzo ma il suo idolo è Marc Marquez. Il diciottenne maiorchino è stato lanciato dal padre di Jorge, ‘Chicho’, ed è stato un pilota estremamente precoce. Nel 2019 ha vinto l’European Talent Cup, nel 2020 il Mondiale JuniorGP e nel 2022 il Mondiale Moto3.

Izan Guevara, come hai festeggiato il titolo?

“Ho festeggiato un po’ con tutti: gli amici, la famiglia e la squadra. La festa più emozionante è stata però quella di Rimini perché erano presenti tutti i campioni del mondo. E’ stata una serata incredibile e sono molto felice di avere partecipato assieme a tutte le stelle del motociclismo internazionale”.

Cosa ti rimane di più nel cuore di questo 2022?

“Il momento più bello in assoluto ovviamente è stato in Australia, quando ho tagliato il traguardo ed ho vinto il Mondiale. E’ stato il momento indimenticabile. Prima della gara Marquez è venuto da me e mi ha detto che in Tailandia mi aveva visto un po’ nervoso e di stare tranquillo. Io gli ho risposto che era normale perché mi stavo giocando il Mondiale. Lui mi ha detto che dovevo godermi quel momento, sarebbe andato tutto bene e sarebbe stato poi tutto in discesa”.

E’ il tuo idolo?

“Sì, è il mio idolo ma il mio stile di guida assomiglia a quello di Pecco Bagnaia”.

Marc Marquez tornerà ad essere il campione di un tempo?

“Sì, io penso proprio di sì. Tornerà quello di prima degli infortuni”.

Quali sono le tue speranze per il 2023?

“L’anno prossimo sarò in Moto2 e spero di fare una bella stagione. Il mio obbiettivo è diventare il Rookie of the Year”.

Foto: MotoGP.com