Moto3, Nicola Carraro “Test Valencia utili per il feeling di squadra”

Finita la stagione JuniorGP, il primo assaggio di Mondiale Moto3. Nicola Carraro infatti tornerà a competere nel Campionato del Mondo, stavolta però non da sostituto in corsa come nel 2022 ma fin dall’inizio, includendo tutti i test invernali. Il primo si è svolto a Valencia appena concluso l’ultimo GP dell’anno, una giornata unica in cui Carraro ha preso contatto con le gomme Pirelli e con MTA Racing, la sua nuova squadra. Abbiamo fatto due chiacchiere col pilota padovano per farci raccontare questi primi test in ottica 2024, ecco cosa ci ha raccontato.

Moto2 e Moto3 già da record con Pirelli, tempi e cronaca

Nicola Carraro, com’è andata a Valencia?

Qualcuno aveva le KTM nuove, io ho girato con la moto 2023 con cui Ivan Ortola aveva appena concluso la stagione. Questo test però non era importante per i tempi, ma soprattutto perché abbiamo provato le gomme nuove e devo dire che mi sono trovato subito bene. Anche il metodo di lavoro del team mi è piaciuto molto.

Un primo test di adattamento quindi.

Esatto. Non aveva senso mettere le mani sulla moto quando quella nuova sarà completamente diversa. Ci è servito per capire come lavoravamo, come riuscivo a dire le mie sensazioni sulla moto, com’era il feeling tra me ed il mio capotecnico Frigno [Federico Fergnani], che conosco già. La squadra era a metà perché Nepa non c’era, ma intanto col mio gruppo mi sono trovato molto bene.

Nicola Carraro, come sono le gomme Pirelli?

Hanno una misura diversa, sono leggermente più grandi. A me è piaciuto un sacco il feeling col freno in centro curva, una sensazione molto più “contact feeling”. Ho visto poi anche le prestazioni: vero che era fine campionato, ma Holgado ha girato circa un secondo più forte! Qualcosa di buono c’è, ma vedremo più avanti, quando andremo anche a Portimao e Jerez.

Hai cercato anche un attacco al tempo vero e proprio?

No, abbiamo lasciato stare. Ma alla fine ho fatto il mio miglior tempo con gomme dure dopo 18 giri! Questo vuol dire che devo ancora lavorare sull’inizio, sull’extra grip con gomme nuove. Non ho accusato particolare usura, ma certamente bisognerà lavorare sulle moto per adattarle al meglio alle nuove gomme.

Nicola Carraro, adesso quali sono i programmi?

Lavoro, sto dando una mano a mio padre, ma continuo anche ad allenarmi in palestra. A breve andrò in Spagna, a Cartagena, per allenarmi ancora un po’, visto che qui da me sono già 3° C. Poi staccherò per le feste di Natale e ad inizio gennaio ricomincio, bisogna prepararsi bene per la nuova stagione.

Foto: Valter Magatti