Aurora Procuranti: una meccanica italiana approda al Mondiale

Ministro e ministra, sindaco e sindaca, meccanico e meccanica. Sì, ci dobbiamo abituare. Nel motociclismo ci sono da anni addette stampa, hostess, responsabili commerciali, team coordinator… Ultimamente ci sono sempre più telemetriste e meccaniche. Il team Prodina Racing avrà nel suo staff tecnico per il Mondiale ben tre donne: Celine Labaur sarà telemetrista in Supersport, Alessandra Mancini telemetrista 300 ed Aurora Procuranti meccanica in 300. La squadra italiana probabilmente sarà quella con più ragazze impiegate in ruoli di natura tecnica. Se le telemetriste iniziano ad essere abbastanza frequenti, le meccaniche sono ancora piuttosto rare. Aurora Procuranti ci racconta la sua storia.

“Ho 19 anni e sono di La Spezia. Sono perito meccanico: ho frequentato l’ITIS con indirizzo meccanico meccatronico. Non mi attirava però lavorare in officina otto ore al giorno e fare tagliandi. Mi sono avvicinata così, due anni fa, al mondo della pista”.

Com’è nata la tua passione per le moto?

“Di fatto l’ho sempre avuta, fin da piccola. Avrei voluto fare la pilota ma non avevo i soldi e volevo fare qualcosa nel motociclismo da sporcarmi le mani, non altri lavori. E così ho studiato per fare la meccanica. Sono partita dai campionati femminili, poi ho lavorato in Coppa Italia, al CIV e quest’anno anche nel paddock del Mondiale Superbike: nell’ Europeo Yamaha R3 Cup”.

Come ti sei trovata da donna in un ambiente ancora tanto maschile?

“Ci sono degli aspetti positivi ed altri negativi. Chiaramente ci sono ancora dei pregiudizi. C’è sempre il timore di venire giudicata in quanto donna e spesso ho paura di commettere errori. Poi però ho sempre avuto la fortuna di lavorare con persone che mi hanno fatto sentire a mio agio. Certo, sono più gentili ed educati con me che con i colleghi tuttavia, a livello lavorativo, uomini e donne non cambia e veniamo messi tutti sullo stesso piano. Anche al Prodina Racing mi hanno subito rassicurata su questo. Il responsabile tecnico Salvatore Giorlandino mi ha detto che per qualunque cosa c’è la massima disponibilità al dialogo. Tra l’altro lavorerò al box con altre ragazze e sarà è la prima volta che mi succede”.

Sarai la meccanica di Bruno Ieraci?

“Sì, lavorerò alla sua moto ed è una bella sfida. Il nostro obbiettivo è lottare per il titolo mondiale e sono pronta per questa nuova esperienza”.