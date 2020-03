Lutto nel paddock MotoGP. Muore Zamora Teresa Roldán, madre di Angel Nieto e nonna degli ex piloti Fonsi, Pablo e Gelete Nieto

La famiglia Nieto è in lutto. Zamora Teresa Roldán, madre di Angel Nieto e nonna degli ex piloti Fonsi, Pablo e Gelete Nieto, è morta a 102 anni. A darne notizie è Fonsi Nieto attraverso la sua sua pagina social, con un messaggio molto emotivo. “Buon viaggio nonna… Stasera una parte della mia vita, della mia infanzia, di me, non c’è più… Mi hai insegnato a non arrendermi mai e a mettere in gioco il mondo. Mai nella mia vita incontrerò qualcuno con la tua energia e il tuo sorriso. Sei la migliore cuoca del mondo e soprattutto per l’amore con cui l’hai fatto per la tua famiglia, hai tirato fuori dal nulla questa famiglia e noi siamo le persone che siamo grazie a te!“.

Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola a portare via la mamma di Angel Nieto è stato il Coronavirus. In Spagna sono oltre 61.000 i contagiati, oltre 7mila il numero dei morti. Il messaggio di Fonsi Nieto prosegue commosso: “Non riesco ad esprimere a parole quello che provo! Ma come penso che avresti voluto, ti ricorderemo con gioia e con il sorriso che ci regalerai… A 102 anni e sul punto di compiere 103 anni, ci hai dato una lezione di vita e di coraggio. Voglio dire che mia nonna Teresa ha avuto 2 palle e finalmente incontrerai nonno Angel e tuo figlio Angelito. Sempre nei nostri cuori“. E un appello a tutti i fan: “Prendiamoci cura dei nostri nonni“.

Il paddock della MotoGP conta un’altra vittima dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Nei giorni scorsi il direttore sportivo di LCR Honda, Oscar Haro, ha perso suo padre. La sua storia è rimbalzata sui media iberici e sui social. Il padre del tecnico spagnolo è morto per mancanza di respiratori e, come da prassi in questa crisi pandemica, non ha potuto vedere il familiare per l’ultima volta. A tutti coloro che hanno perso un amico o familiare vanno le nostre più sincere condoglianze.