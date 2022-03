Alex De Angelis collaudatore Ducati MotoE

Una moto al top ed un collaudatore d’eccezione. Alex De Angelis ha firmato come collaudatore Ducati per la moto elettrica ed oggi è in pista a Vallelunga per sviluppare la innovativa V21L di Borgo Panigale.

Nel 2023, lo ricordiamo, Ducati sarà il fornitore unico MotoE. In ottobre Claudio Domenicali ha siglato un accordo quadriennale con Dorna.

Alex De Angelis è uno tra i piloti più esperti ed ecclettici del panorama internazionale. In 24 anni di carriera a livello mondiale, ha gareggiato praticamente in tutte le categorie: 125, 250, Moto2, MotoGP e nel 2019 ha partecipato alla prima edizione del mondiale MotoE con il team Pramac.

Alex De Angelis si occuperà dunque del percorso per lo sviluppo della moto elettrica Ducati per il 2023, anno di grandissimi cambiamenti per la MotoE.

La Ducati V21L è decisamente più leggera, più maneggevole e più performante rispetto alle elettriche attuali.

Il prototipo di moto elettrica è frutto del lavoro congiunto del team Ducati Corse e dei progettisti dell’R&D Ducati, guidati da Roberto Canè eMobility Director Ducati.

