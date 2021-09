Tony Cairoli dice basta, lo stop a fine 2021. Il punto fermo di una carriera davvero memorabile per il nostro asso del Motocross.

Un simbolo del Motocross italiano e mondiale appende il casco a fine stagione 2021. Il nostro campionissimo Tony Cairoli infatti ha annunciato il capolinea della sua carriera a conclusione di questo campionato 2021. La notizia è stata data nel corso di una conferenza stampa svolta oggi a Roma. Nove titoli iridati, 93 vittorie (il secondo migliore di sempre, ex aequo con Herlings) e 177 podi in totale, non si può dire nulla a questo talento siciliano, sempre sulla cresta dell’onda nel Mondiale MXGP. Anche quest’anno, alla “veneranda” età di 35 anni, continua ad essere grande protagonista in campionato. È davvero la fine di un’era per questa specialità.

“Non è stata una decisione facile da prendere” ha sottolineato Cairoli. “Ma è arrivato il momento per chiudere un capitolo della mia vita e aprirne un altro, non può essere sempre Velocità, Fango e Gloria. Non mi sono mai fermato a pensare come sarebbe stato questo momento e ora fa un po’ impressione.” La bellezza di 18 vissuti ad alta velocità e sempre ai massimi livelli. “Ora avrò più tempo per Chase, per Jill e per me. Il mio pensiero va a mia madre, a mio padre, alla mia famiglia. A quegli anni in Sicilia quando le prime gare erano solo sogno e sacrificio, per tutti. Ogni volta che ho vinto un titolo, il mio pensiero andava a loro. Ne sono arrivati nove di titoli, qualcosa che non avrei mai potuto immaginare quando, attorno a casa, bruciavo litri di miscela girando in tondo.”

I numeri e le statistiche magari non conteranno molto per lui, ma si tratta di un ruolino di marcia notevole, che lo mette di diritto tra le leggende del Motocross. Ma non è un addio totale. “Di sicuro resterò nell’ambiente” ha infatti dichiarato. “Il motocross è comunque la mia vita, resterà la mia grande passione e con KTM continuerò il mio percorso, anche se con un ruolo diverso. Voglio infine ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato in questa avventura, e i tantissimi tifosi che mi hanno sempre dato quella carica per dare il 222%. Mi aspettano ancora tante cose da fare nella vita dopo il 2021, ma intanto c’è ancora un obiettivo a cui dobbiamo pensare…” Che colpo sarebbe chiudere con un decimo titolo in tasca!

Foto: KTM Media