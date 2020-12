Tony Cairoli operato al ginocchio: “Adesso è tempo di recuperare”

Tony Cairoli si è operato al ginocchio sinistro dopo aver trascinato l'infortunio per tutta la stagione MXGP 2020: "Adesso è tempo di recuperare".

Tony Cairoli si è sottoposto ad un intervento al ginocchio sinistro presso l’ospedale AZ St. Elisabeth Herentals, nei pressi di Anversa. Sui social è apparso sorridente ed ha rassicurato i suoi fan: “Tagliando al ginocchio malconcio. Adesso è tempo di recuperare!“. Il nove volte campione del mondo di motocross ha messo fine ad un problema che si è trascinato per tutta la stagione impedendogli di dare il massimo nella corsa al titolo MXGP. A breve inizierà la riabilitazione in vista del prossimo Mondiale che prenderà il via il 3 aprile in Oman.

Reduce dall’infortunio e dall’intervento subito nel 2019, Tony Cairoli si è nuovamente infortunato in allenamento. Ha saltato i primi due round degli Internazionali d’Italia, arrivando in forma precaria al primo round in Gran Bretagna. Con il passare delle gare il problema al ginocchio è ritornato a farsi sentire, spianando la strada al successo di Tim Gajser. Adesso c’è il tempo di recuperare, anche se probabilmente arriverà ai nastri di partenza, ancora una volta, non al 100 per cento.

Foto: Instagram @antoniocairoli