MXGP: Tim Gajser verso lo scatto finale a -15 da Herlings

Tim Gajser sempre 3° iridato dopo il GP spagnolo. Domenica scatta il primo dei 5 eventi italiani, un finale senza respiro a caccia del titolo.

Per la prima volta quest’anno Tim Gajser ha ceduto la leadership iridata per due eventi consecutivi. Uno scenario nuovo quest’anno per il campione MXGP in carica, che deve fare i conti con uno scatenato Herlings ma anche con la costanza di Febvre. Lascia la Spagna mantenendo la terza piazza in classifica generale, con 15 punti di ritardo dal leader e solo 3 dal pilota Kawasaki. Un nulla con cinque round ancora da disputare e quindi tanti punti ancora in ballo, ma ricordiamo anche che l’infortunio di Gajser è più fresco di quello di Herlings. Un 4-2 in ogni caso gli ha permesso di ‘limitare i danni’ rispetto al rivale, con i cinque round italiani che incombono.

“Ancora una volta è andata meglio nella seconda manche che nella prima” ha ammesso il campione sloveno di HRC. “È frustrante aver sbagliato in gara 1 e quindi aver perso punti importanti, ma sono riuscito a correre molto meglio in gara 2.” Come detto, conserva la terza piazza iridata, ma bisogna pensare subito agli eventi tricolori, che scattano proprio domenica. Un finale di stagione senza respiro. “Tre GP in Trentino e due a Mantova” ha sottolineato Gajser. “Sono pronto per lo scatto finale nel mondiale.” Come detto, il divario dai due che lo precedono è minimo, ma ora non è concesso nessun altro errore se vuole confermarsi campione.

“58” il racconto illustrato ispirato al mito SIC58, In vendita anche su Amazon Libri

Foto: HRC Media