MXGP, Tim Gajser iridato 2020: velocità, controllo e divertimento

Tim Gajser chiude la stagione MXGP 2020 con un'ultima vittoria, a sancire un'annata trionfale. "Non poteva andare meglio" ha dichiarato. Come dargli torto.

Un MXGP di Garda-Trentino che riassume la grande stagione di Tim Gajser. Il pilota sloveno, già campione dopo il round di mercoledì, chiude in gloria con il trionfo nell’ultimo evento dell’anno, a siglare la quarta meritata corona iridata. Il più vincente di sempre coi colori Honda, in top 3 in 16 delle ultime 17 gare… L’annata 2020 con tripli eventi da doppie gare ogni tre giorni, che Gajser è riuscito a gestire al meglio: un mix di talento, velocità e controllo per l’attuale re del Motocross. La cui frase immancabile ogni volta è “Io parto per divertirmi”.

“Questo era l’obiettivo di giornata” ha infatti dichiarato il campione di Ptuj. Che come detto, chiude la stagione con un ultimo successo grazie al 2° posto di Gara 1 ed alla vittoria in Gara 2. “Non avrebbe potuto andare meglio. Un enorme grazie mille a tutta la squadra per il grande lavoro e lo sforzo compiuti quest’anno.” Un’annata a due facce. “I primi due eventi dell’anno erano andati bene, dopo la lunga pausa invece avevo qualche problema, ero in difficoltà.” Un evento dopo l’altro però la situazione è cambiata, fino a portarlo nuovamente sul tetto del mondo per il secondo anno consecutivo.

Per concludere col gran finale che ha sancito il netto dominio su tutti i rivali in campionato. “Abbiamo chiuso con stile!” ha concluso. “Tim ha fatto vedere ancora una volta che è il migliore” ha aggiunto Marcus Freitas, General Manager HRC in MXGP. “È stato veloce ed intelligente: ha vinto più gare di tutti, più round, ha comandato per il maggior numero di giri ed è campione con 102 punti di vantaggio. Una stagione memorabile per tutti in HRC.”