Lotta al vertice Cairoli-Gajser nel primo dei tre round a Mantova, ma occhio agli outsider. Gli orari delle dirette del MXGP di Lombardia su Eurosport e RaiSport.

Mondiale Motocross nuovamente in azione per il primo di altri tre eventi consecutivi, tutti di scena a Mantova. Si comincia questa domenica con l’MXGP di Lombardia, formula che prevede nuovamente libere, qualifiche e gare tutte in un’unica giornata. Segnaliamo l’assenza importante dell’ormai ex leader iridato Jeffrey Herlings, infortunatosi nel corso della tripletta precedente. Il nuovo capoclassifica Tony Cairoli ed il campione in carica Tim Gajser in primis sono più che determinati ad approfittarne.

CAIROLI VS GAJSER, MA NON SOLO

Tony Cairoli contro Tim Gajser: questo ci dice la classifica iridata verso il primo evento a Mantova. Con Jeffrey Herlings ancora KO per un po’ (e conseguente addio ai sogni mondiali), sono loro i maggiori contendenti per il titolo. Il secondo in particolare vuole continuare la difesa al titolo, pronto a rovinare la festa casalinga al nove volte campione. Certo però bisogna fare ben attenzione agli altri, in primis Jeremy Seewer e Jorge Prado, entrambi grandi protagonisti nella tripletta a Faenza con una vittoria a testa a referto. Ma non perdiamo di vista anche Glenn Coldenhoff, Arminas Jasikonis, Gautier Paulin, Romain Febvre… Insomma, si preannuncia un altro fine settimana ricco di battaglie e di emozioni. Da segnalare il rientro di Pauls Jonass, al suo primo evento MXGP dopo il grave infortunio avvenuto nel corso della pausa forzata.

Classifica MXGP: 1. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 285 punti; 2. Tim Gajser (SLO, HON), 278 p.; 3. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 263 p.; 4. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 255 p.; 5. Jorge Prado (ESP, KTM), 237 p.; 6. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 233 p.; 7. Glenn Coldenhoff (NED, GAS), 233 p.; 8. Romain Febvre (FRA, KAW), 203 p.; 9. Gautier Paulin (FRA, YAM), 201 p.; 10. Clement Desalle (BEL, KAW), 194 p.

GLI ORARI TV

Eurosport 2/Eurosport Player

09:15 – MX2 Prove libere/Qualifiche (no diretta TV)

10:15 – MXGP Prove libere/Qualifiche (no diretta TV)

12:05 – Diretta MX2 Gara 1

13:05 – Diretta MXGP Gara 1

15:10 – Diretta MX2 Gara 2

16:10 – Diretta MXGP Gara 2

RaiSport

14:00 Differita MXGP Gara 1

16:10 Diretta MXGP Gara 2