MXGP: Jeffrey Herlings assente a Loket, la spalla ferma l’asso KTM

Jeffrey Herlings costretto a saltare l'evento in Repubblica Ceca. La lesione alla spalla è peggiore del previsto. Da valutare i tempi di recupero.

Arriva la conferma di quanto già si sospettava. Il Mondiale MXGP perde uno dei suoi talenti nell’evento di questa domenica a Loket, in Repubblica Ceca. Jeffrey Herlings non disputerà la quinta tappa della stagione 2021 a causa della lesione alla spalla sinistra riportata a Oss, dopo uno strano incidente al via (nel video in alto). La frattura della scapola infatti è più grande di quanto sembrasse inizialmente, serve uno stop forzato per recuperare quanto prima. Anche se ancora non c’è nulla di preciso sul suo rientro…

Ricordiamo che il 26enne pilota di Geldrop, seppur molto dolorante, ha vinto comunque Gara 1 nella tappa di casa! Prima di vedersi costretto a saltare la seconda corsa di giornata. “Non avverto dolore alla spalla nella quotidianità” ha sottolineato il quattro volte iridato tra MX2 e MXGP. “Ma lo sport e soprattutto il Motocross è una storia molto diversa. Non disputerò la tappa a Loket, con l’obiettivo di tornare al 100%. È un peccato, qualcosa che non è colpa mia, ma la situazione è questa.”

Jeffrey Herlings e Dani Pedrosa, destini incrociati

