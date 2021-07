Misano accoglierà 23.000 tifosi al giorno per il Gran Premio MotoGP in programma a settembre. Ricordiamo che ci saranno anche MotoE e CEV Moto3.

La tappa del Mondiale MotoGP a Misano potrà contare su una maggiore affluenza di pubblico. Dai 10.000 al giorno dell’anno scorso si passa ai 23.000 ufficiali per l’evento di questa stagione, con l’approvazione da parte del Governo. Certamente solo in Tribuna E, Tribuna Carro 2 e Tribuna Brutapela 2, rispettando tutte le rigide regole già studiate nel 2020 e riproposte anche stavolta, visto il periodo che stiamo vivendo. Ricordiamo che stiamo parlando di un fine settimana a settembre davvero ricco a tema motori. Oltre alle tre categorie del Motomondiale, si aggiungono le due corse della MotoE e la gara unica del CEV Moto3.

Sei competizioni quindi per animare un appuntamento motoristico sempre molto sentito. La prevendita è già attiva sulla piattaforma www.ticketone.it e sul sito www.misanocircuit.com, con le promozioni previste e confermate. “È una bella notizia per le imprese, per lo sport, per tutti” ha commentato Luca Colaiacovo, Presidente Santa Monica SpA. “Era un format sul quale avevamo puntato per chiedere un’eventuale deroga. Siamo quindi pronti ad eseguire quanto programmato nel dossier che avevamo presentato al Ministero, ricevendo unanimi complimenti.”

Il poster del Gran Premio MotoGP