MXGP: Jeffrey Herlings a tutto gas verso il Mondiale Motocross 2021

Jeffrey Herlings carico per la stagione 2021. Ecco i colori con cui disputerà il Mondiale MXGP, certo determinato ad essere grande protagonista.

Si apre ufficialmente la stagione MXGP 2021 anche per Jeffrey Herlings. Ecco infatti le foto che danno il via a questo nuovo anno. L’ultimo guaio fisico è ormai alle spalle, ora la concentrazione è massima per questa nuova importante annata. C’è sempre una motivazione in più quando si torna da qualche infortunio, l’ennesimo purtroppo per uno dei grandi talenti del Motocross. Che purtroppo non ha raccolto quanto avrebbe potuto appunto per problemi di questa natura nel corso degli anni.

Qualche numero? Parliamo di ben 90 vittorie sui 117 podi complessivi in 146 gare disputate. Come numero di successi in gara, lo precedono solamente Stefan Everts (101) e Tony Cairoli (92). Ma ‘solo’ quattro titoli mondiali, tre in MX2 ed uno in MXGP. Ricordiamo ad esempio che nel 2020 ha chiuso anzitempo il suo campionato quand’era nettamente leader iridato… Ma questo è il passato, davanti a lui c’è una nuova stagione da disputare, con la voglia di scrivere un altro pezzo di storia a livello personale, e non solo.

Un eventuale quinto titolo iridato infatti gli permetterebbe di entrare nella top 4 dei più vincenti di sempre, ex aequo con i belgi De Coster, Smets, Geboers e Jobé. Davanti a lui rimarrebbero solo Joël Robert (6), Antonio Cairoli (9) e Stefan Everts (10). Possibile? Ciò che Herlings ha dimostrato finora a livello di talento e velocità non lascia alcun dubbio in merito. Certo, se riesce a tenersi lontano dagli infortuni…



















































Foto: Juan Pablo Acevedo/KTM Media