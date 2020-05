MXGP of Emilia Romagna per il momento rinviato. Al vaglio varie modalità per disputare l'evento, serve supporto economico.

Il nuovo calendario MXGP prevede svariati cambiamenti, ma ci sono appuntamenti ancora da confermare. Uno di questi è il round in Emilia Romagna, non più il 19-20 settembre ma rinviato a data da destinarsi. Questa decisione è dovuta alle tante incertezze sulle modalità di disputa dell’evento a causa dell’emergenza sanitaria attuale. In particolare si studiano alternative alla presenza del pubblico, con inevitabili ricadute tecniche ed economiche.

Tutte le parti in causa quindi sono in continuo contatto per questo e di conseguenza per trovare una nuova data. Un’eventualità, come detto, è di riuscire a disputare il MXGP a Imola, ma a porte chiuse. Questo nel caso in cui ci sia il prolungamento delle misure per contenere la diffusione del Coronavirus. Se si rendesse inevitabile, sarebbe fondamentale il supporto delle istituzioni e delle realtà economiche del territorio.

Per tutti coloro che avessero già comprato i biglietti per il round del 19 – 20 settembre, ci sono aggiornamenti. Formula Imola infatti ha comunicato che i titoli di acquisto saranno validi per la nuova data in cui verrà riprogrammato il MXGP of Emilia – Romagna.