MXGP: Il ritorno di Romain Febvre, il suo 2022 inizia in Germania

“Dopo cinque mesi e mezzo più quattro interventi, sono tornato!” Così diceva Romain Febvre poco meno di un mese fa a proposito della sua prima volta in sella dall’infortunio. Ma ora è un ritorno al completo: il vice-campione MXGP in carica infatti farà il suo esordio stagionale in occasione del GP di Germania a Teutschenthal, in programma nei prossimi giorni. Dopo lunghissima attesa, il Kawasaki Racing Team avrà per la prima volta il suo team al completo. Non è davvero un anno fortunato per due dei tre protagonisti del 2021: Jeffrey Herlings non ha mai iniziato questa stagione, almeno Febvre riesce a rientrare, anche se con vari GP di ritardo ed ancora ben lontano dal top della forma.

Il lungo recupero

Dobbiamo tornare allo scorso novembre per ricordare la causa di questa importante assenza. Romain Febvre era tra i grandi protagonisti del Supercross di Parigi, fino ad un pauroso incidente nel corso della seconda gara del weekend. Il vice iridato 2021 ha dovuto fare i conti con la frattura di tibia e perone della gamba destra, un doppio infortunio per il quale era stato prontamente operato. In seguito ecco gli interventi per rimuovere alcune viti, i tentativi di tornare in sella, ma i tempi di recupero si sono allungati. A fine marzo ecco la scoperta che la tibia destra non si stava sistemando come avrebbe dovuto. Febvre quindi è tornato nuovamente sotto i ferri: necessario un innesto osseo, prelevando tessuto dalla sua anca per sistemare la “fessura” presente. Ora però sembra la volta buona: a circa metà maggio l’atteso ritorno in sella, i prossimi giorni segneranno il suo vero inizio di Mondiale MXGP 2022.

Le dichiarazioni

“Finalmente una buona notizia, tornerò dietro al cancelletto!” Questo il primo commento di Romain Febvre dopo mesi non semplici. “Mi sto allenando solamente da due settimane e mezzo, ma il feeling in sella è già buono. È il momento quindi di tornare a competere.” Non sarà al 100%, anzi il dolore sarà ancora ben presente, ma l’alfiere Kawasaki MXGP è pronto a misurarsi coi rivali di livello mondiale. Certo con calma e senza obiettivi per il momento. “All’inizio non sarà facile mantenere un certa velocità per tutta la durata delle manche” ha sottolineato. “Ma dobbiamo ricominciare da qualche parte. Non sarò al top, ma è meglio tornare in Europa, anche se Teutschenthal non è uno dei circuiti più semplici.”

Foto: Kawasaki Racing Team/ Bavo Swijgers