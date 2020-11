Domenica il gran finale del Mondiale MXGP. Cairoli-Seewer per il 2° posto, ultimo atto per Paulin, Desalle e Leok. Le dirette TV Eurosport e Raisport.

Questa domenica avremo l’ultimo atto del Mondiale MXGP 2020, di scena sempre a Pietramurata. Tim Gajser si è già coronato Campione del Mondo nell’evento di mercoledì, ma non per questo non cercherà di chiudere nel miglior modo possibile la sua stagione trionfale. Più accesa invece la lotta per il secondo posto: Tony Cairoli ha solo quattro punti di vantaggio su Jeremy Seewer, Serve un risultato di peso non solo per dare la zampata finale, ma soprattutto per respingere l’attacco dello svizzero di Yamaha.

Evento finale anche della carriera di Gautier Paulin, Clement Desalle e Tanel Leok, che recentemente hanno annunciato il ritiro a fine stagione. Sarà sicuramente assente invece Jeremy van Horebeek (ancora senza contratto per il 2021), ma per un motivo molto importante (nulla a che vedere con l’incidente di mercoledì). Come da lui stesso annunciato, la compagna è incinta di due gemelli ed il parto può avvenire da un momento all’altro. Un evento che il quasi-papà non è assolutamente intenzionato a perdersi, tralasciando quindi l’MXGP di Garda-Trentino.

MXGP – World Championship Top 10: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 673 punti; 2. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 584 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 580 p.; 4. Romain Febvre (FRA, KAW), 525 p.; 5. Jorge Prado (ESP, KTM), 476 p.; 6. Gautier Paulin (FRA, YAM), 467 p.; 7. Clement Desalle (BEL, KAW), 438 p.; 8. Glenn Coldenhoff (NED, GAS), 375 p.; 9. Jeremy Van Horebeek (BEL, HON), 316 p.; 10. Brian Bogers (NED, KTM), 282 p.

ORARI TV DEL 8/11

Eurosport 2

11:00 MX2 Gara 1

12:00 MXGP Gara 1

16:00 MX2 Gara 2 (differita)

15:00 MXGP Gara 2

Raisport/Raisport Web

12:00 MXGP Gara 1

15:00 MXGP Gara 2