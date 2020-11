Moto3 GP Europa, Prove 3: la pioggia premia John McPhee

John McPhee in testa nelle FP3 bagnate, seguono Celestino Vietti e Ai Ogura. Ma il giapponese, come il leader Arenas e Masiá, disputerà la Q1.

La pista molto bagnata lasciata dalle forti piogge non portano cambiamenti in classifica combinata. Ma in queste condizioni svetta John McPhee, autore del miglior crono nell’ultimo turno di prove libere. A due decimi c’è Celestino Vietti, ma mantiene il tempo di riferimento di questi due giorni, mentre in terza piazza c’è Ai Ogura. Brutte notizie però per il secondo in classifica Moto3, visto che passerà per la Q1… Ma come lui anche il leader Arenas e Masiá.

Pioggia torrenziale nel corso della notte, con strascichi anche questa mattina. Non sorprende quindi vedere i piloti Moto3 in azione da subito su un tracciato molto bagnato, ma questo complica i programmi di chi è rimasto fuori dalla top 14. Difficile infatti eguagliare o superare gli 1:45 visti nelle FP2 in condizioni miste con tutta quest’acqua in pista… È regolarmente in azione intanto Yamanaka, che non sembra aver riportato conseguenze dopo il brutto incidente di venerdì.

Da segnalare verso fine turno una scivolata per Salač, senza conseguenze per il pilota ceco. Idem qualche minuto dopo anche il rookie Pizzoli, a terra all’ultima curva. Come detto, nessun cambiamento in classifica combinata, con John McPhee che si prende il miglior tempo delle FP3 davanti al top rider di questi due giorni, Celestino Vietti. Sarà una Q1 affollata: vi ritroveremo il leader Albert Arenas, Ai Ogura e Jaume Masiá, ovvero tre dei 5 piloti in testa in classifica iridata.

La classifica FP3

La classifica combinata