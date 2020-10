Terzo ed ultimo round MXGP a Mantova. Cairoli per ricucire il -5 da Gajser, attenzione ai rivali. Tutti gli orari: diretta Eurosport Player, differite Eurosport 2 e RaiSport.

Ci avviciniamo al terzo ed ultimo evento consecutivo a Mantova. Il Mondiale Motocross affronterà questo weekend l’MXGP d’Europa, con Tim Gajser che riparte sempre da leader e nuovamente con cinque punti di vantaggio su Tony Cairoli. Nel round della Città di Mantova il campione siciliano non è riuscito a ridurre il distacco dall’iridato in carica, ma sarà al via con il medesimo obiettivo. Occhio però ai rivali, sempre più agguerriti in gara. Romain Febvre è tornato alla vittoria ed il rookie Jorge Prado continua a crescere, solo per citare la top 2 dell’evento di pochi giorni fa.

Non dimentichiamo la voglia di riscatto di Jeremy Seewer, nell’ultima uscita a Mantova condizionato da incidenti e problemi tecnici, oppure Gautier Paulin o Glenn Coldenhoff. Insomma, una volta di più ci sono tutti gli ingredienti per un appuntamento emozionante e combattuto. Per finire, da citare anche gli ultimi miglioramenti di Arminas Jasikonis, protagonista di un brutto incidente nel MXGP di Lombardia, primo evento a Mantova. Il pilota lituano è uscito dal coma indotto, si muove senza problemi e parla regolarmente: la riabilitazione scatterà presto (qui i dettagli).

MXGP World Championship Top 10: 1. Tim Gajser (SLO, HON), 352 punti; 2. Antonio Cairoli (ITA, KTM), 347 p.; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 334 p.; 4. Jorge Prado (ESP, KTM), 317 p.; 5. Glenn Coldenhoff (NED, GAS), 303 p.; 6. Romain Febvre (FRA, KAW), 275 p.; 7. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 263 p.; 8. Gautier Paulin (FRA, YAM), 257 p.; 9. Arminas Jasikonis (LTU, HUS), 248 p.; 10. Clement Desalle (BEL, KAW), 238 p.

GLI ORARI TV DEL 4 OTTOBRE

Diretta Eurosport Player

12.15 MX2 Gara 1 (diretta anche su Eurosport 2)

13.15 MXGP Gara 1

15.10 MX2 Gara 2

16.10 MXGP Gara 2

Differite Eurosport 2

12.15 MX2 Gara 1 (unica diretta)

21.00 MXGP Gara 1

21.30 MX2 Gara 2

22.00 MXGP Gara 2

Differite RaiSport

22.45 MXGP Gara 1

23.30 MXGP Gara 2