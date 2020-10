MotoGP, Marc Marquez: “Mondiale incerto, mi viene voglia di tornare”

Marc Marquez non cambierà l'approccio alle gare quando tornerà in MotoGP: Vedere gli avversari che non fanno punti mi fa rabbia".

Marc Marquez fa grandi progressi nel recupero dalla frattura dell’omero destro, ma resta incerta la data del suo ritorno sulle piste della MotoGP. Improbabile rivederlo a Le Mans, Aragon o al massimo Valencia potrebbe essere l’occasione giusta. Non tanto per puntare subito alla vittoria, ma per indicare la linea di sviluppo della Honda RC213V 2021. I tecnici HRC sanno di dover apportare delle modifiche per adattare al meglio la moto alla nuova carcassa Michelin.

Ha voglia di tornare il matador di Cervera, ma senza dover correre rischi. “Sia moralmente che fisicamente mi sento bene. Tornerei domani, ma non sarà domani – risponde ai fan -. Penso che sarà prima o poi“. Per Marc Marquez non cambierà nulla quando sarà nuovamente in sella al suo bolide. “La mia mentalità sarà la stessa. Cercare di essere al limite. Forzare il braccio, ma sempre entro le scadenze dei medici. E quando mi rialzerò sulla moto il mio approccio sarà lo stesso: attacco, quindi al ritorno devo essere in buone condizioni fisiche. Il braccio dovrà essere all’80 o al 90 percento per cercare di essere veloce sin dall’inizio“.

C’è qualche rimorso nell’aver provato ad affrettare il rientro dopo il primo incidente di Jerez, costatogli il primo intervento al braccio. Soprattutto considerando che in questa stagione MotoGP la corsa al titolo iridato è fortemente incerta. “Guardare le gare da casa crea ansia, rabbia, ma è quello che devi fare. Vedere che gli avversari non fanno molti punti ti fa venire voglia di tornare“. E su suo fratello e compagno di box Alex Marquez, si augura di non ritrovarselo davanti un giorno. “Spero che finisca per lottare ma non finisca per battermi. Se un giorno qualcuno dovrà battermi vorrei che fosse mio fratello“.