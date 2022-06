MXGP, Arminas Jasikonis si ferma: “Devo risolvere i miei problemi”

Arminas Jasikonis dice stop, un punto fermo alla sua carriera? Questo lo dirà solo il tempo… Sono passati poco meno di due anni dal pauroso incidente nel round MXGP a Mantova. Fortunatamente il giovane pilota lituano è poi uscito dal coma, iniziando un lento e difficile processo di recupero dal grave infortunio alla testa. È tornato nel Mondiale Motocross nel 2021, mettendo a referto anche un’importante top ten. Chiuso il capitolo con Husqvarna e IceOne Racing, quest’anno è ripartito con Gebben Van Venrooy Yamaha Racing, ma le cose non stanno andando come previsto. Le conseguenze dell’infortunio si sentono ancora, in questi giorni pilota e team hanno quindi preso un’inevitabile decisione.

Addio o arrivederci?

“È una decisione dura, un boccone amaro da mandare giù.” Arminas Jasikonis inizia così il suo post per comunicare la sua decisione. “Mi allontano dal MXGP per un po’… Mi vergogno di correre così male, non solo per me ma anche per la mia squadra. Mi serve tempo a causa del mio infortunio alla testa e qualche battuta d’arresto registrata negli ultimi mesi.” Ricorda poi il suo percorso per tornare in forma. “Guardiamo ad un anno e mezzo fa, dov’ero e cosa ho fatto: partendo da quell’infortunio sono riuscito a tornare a competere ad alti livelli ed a conquistare alcuni buoni piazzamenti. C’è voluto però molto lavoro e tanti giorni di depressione. Per il momento mi prendo il mio tempo per capire e risolvere i miei problemi… Solo quando sarò a posto fisicamente penserò al mio futuro nelle corse.”

Il saluto della squadra

Gebben van Venrooy Yamaha Racing manda tutto il suo supporto al giovane pilota lituano, impegnato in un percorso davvero difficile. “È tutt’ora alle prese con un infortunio alla testa, deve prendersi il suo tempo per concentrarsi sul suo futuro” si legge nel comunicato. “In seguito Arminas Jasikonis deciderà se tornare nel mondo del motocross per competere in MXGP. Il team supporta la sua decisione e gli augura il meglio, qualsiasi cosa gli riservi il futuro.”

Foto: Facebook