MXGP, altra novità: la Finlandia saluta il Mondiale Motocross 2021

Cambia ancora il calendario MXGP 2021. Ufficialmente cancellato l'evento in Finlandia, presto verrà annunciato l'appuntamento che lo sostituirà.

La pandemia da coronavirus è tutt’altro che alle spalle, di conseguenza i cambiamenti sono quasi all’ordine del giorno. Lo sa bene anche il Mondiale Motocross, che giusto pochi giorni fa visto modificato il calendario con l’addio della Svezia. C’è un’ulteriore novità per questo 2021, sempre dalla penisola scandinava: niente tappa al Iitti-KymiRing, in programma finora nei giorni 21-22 agosto. L’evento MXGP è stato posticipato alla prossima stagione, si cerca però un rimpiazzo da annunciare il più presto possibile.

Una decisione inevitabile in seguito all’ultima stretta attuata dal governo finlandese per contenere i contagi. Di conseguenza le restrizioni di viaggio e le regole riviste in tempi così stretti rendono impossibile lo svolgimento di questa tappa. Erano passati appena due giorni dall’ultimo aggiornamento, ovvero l’aggiunta di un secondo evento in Turchia al posto del precedente appuntamento in programma in Svezia. Nelle prossime settimane avremo le date aggiornate, intanto a seguire ecco quello che sappiamo finora.

Il calendario provvisorio

13 giugno – Russia – Orlyonok

27 giugno – Gran Bretagna – Matterley Basin

4 luglio – MXGP d’Italia – Maggiora

18 luglio – Paesi Bassi – Oss

25 luglio – Repubblica Ceca – Loket

1 agosto – Fiandre-Belgio – Lommel

8 agosto – Lettonia – Kegums

(agosto) – TBA – TBA

5 settembre – MXGP di Turchia – Afyonkarahisar

8 settembre – MXGP di Afyon – Afyonkarahisar

19 settembre – MXGP di Sardegna – Riola Sardo

3 ottobre – Germania – Teutschenthal

10 ottobre – Francia – Lacapelle Marival

17 ottobre – Spagna – intu Xanadú-Arroyomolinos

31 ottobre – Portogallo – Agueda

14 novembre – Argentina – TBA

28 novembre – MXGP d’Asia (Indonesia) – Borobudur

5 dicembre – MXGP d’Indonesia – Bali

Foto: mxgp.com