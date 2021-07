Superbike: Jayson Uribe con il team Pedercini fino a fine 2021

Da Most ci sarà un altro volto nuovo in WorldSBK. Lo statunitense Jayson Uribe è la new entry nel team Pedercini, con cui correrà fino a fine 2021.

Il team Pedercini completerà la stagione 2021 con due piloti. Ecco arrivare in squadra lo statunitense Jayson Uribe, nuovo compagno di box di Loris Cresson dopo l’addio di Samuele Cavalieri ed il round unico disputato da Luke Mossey. L’attuale pilota MotoAmerica Superbike ha trascorsi anche sui tracciati europei: a referto due stagioni nel CEV Moto2, altre due nel campionato britannico ed una nella Superbike francese. In quest’ultimo, partecipando alla Pirelli 600 Cup, conquista una vittoria in gara, diventando il primo statunitense a riuscirci in quel campionato. Ora ecco l’occasione in WorldSBK, a partire da Most ad inizio agosto.

“Sono davvero emozionato” ha ammesso il pilota originario della Napa Valley. “Sarà divertente poter lavorare con questa squadra. Sarà interessante anche ritrovare persone con ci ho già lavorato [la famiglia Gimbert] quando correvo in French Superbike, ma sarà bello anche risalire su una Kawasaki. Non ho grande esperienza con questa moto e troverò un circuito nuovo, certo ci sarà tanto da imparare. Approdare in WorldSBK, qualcosa a cui puntavo da tanto tempo, è fantastico. Ringrazio per questa grande occasione, sto facendo di tutto per essere pronto mentalmente e fisicamente.”

Il team principal Lucio Pedercini accoglie con gioia il nuovo acquisto. “È un giovane pilota con un grande potenziale, siamo contenti di aver raggiunto questo accordo per portarlo nel Mondiale Superbike. Abbiamo sempre detto che il nostro obiettivo è lavorare con giovani talenti per farli crescere e Jayson rispecchia la nostra filosofia. Sarà un’esperienza totalmente nuova per lui e noi faremo il massimo per aiutarlo ad adattarsi il più velocemente possibile. Certo senza metterlo però troppo sotto pressione, visto che si tratta del suo debutto.”