Motocross Trentino, forza Cairoli, Guadagnini e Fontanesi: gli orari TV

A Pietramurata lotta MXGP con Cairoli outsider, Guadagnini per il podio in MX2 e gran finale WMX con la carica di Fontanesi. Programma e orari TV.

Inizia il “periodo italiano” del Mondiale Motocross, cinque appuntamenti senza fiato per chiudere la stagione e decretare i campioni 2021. Si parte questo fine settimana dal GP del Trentino, il primo di tre round in programma tutti a Pietramurata. In MXGP l’uomo di riferimento ora è Jeffrey Herlings, ma attenzione anche al nostro Tony Cairoli, che vuole chiudere al meglio l’ultimo anno mondiale. Mattia Guadagnini certo ce la metterà tutta per brillare in casa in MX2. Per il WMX invece è la tappa conclusiva, testa a testa tra la leader Courtney Duncan e Kiara Fontanesi. La diretta integrale è su mxgp-tv.com, Eurosport Player ed Eurosport 2 garantiranno la diretta delle quattro gare di domenica. Su Raisport invece le manche MXGP saranno trasmesse in differita.

MXGP: caccia a Jeffrey Herlings

Tentativo di allungo iridato per l’alfiere KTM dopo il quinto trionfo negli ultimi sei eventi mondiali. Anche in Spagna Jeffrey Herlings ha detto la sua ed arriva ora alla prima tappa tricolore con 12 punti di margine su Romain Febvre e 15 lunghezze sul campione in carica Tim Gajser. Una classifica quindi cortissima con cinque round ancora da disputare, una battaglia più viva che mai per la corona iridata del 2021. Occhio anche a Jorge Prado ed ancor più a Tony Cairoli, osservato speciale in questo finale di quella che sarà la sua ultima stagione mondiale prima dell’annunciato ritiro. Attenzione anche a Jeremy Seewer, Pauls Jonass e tanti altri, esordio poi per Mathys Boisrame, che passa in top class come sostituto di Ivo Monticelli. Non dimentichiamo Alessandro Lupino ed Alberto Forato, determinati a dire la loro, più le wild card di casa David Philippaerts, Morgan Lesiardo ed Andrea La Scala: qui l’entry list completa.

MX2: Renaux è scappato, lotta a tre per il podio

La lotta per il titolo qui è un’esclusiva di un solo pilota. Basta guardare il vantaggio abissale che Maxime Renaux ha ormai accumulato su tutti i rivali, in primis il compagno di box Jago Geerts: parliamo di ben 108 punti di vantaggio! Certo ci sono ancora cinque round in programma ma, vista la costanza del pilota francese, una rimonta appare davvero improbabile, se non impossibile. Ma a seguire invece la lotta per il podio iridato rimane viva: il belga infatti è tallonato da Mattia Guadagnini, ma c’è anche uno scatenato Tom Vialle da tenere d’occhio. Proprio il campione in carica infatti ha dominato gli ultimi eventi e ha messo nel mirino i due ragazzi che lo precedono: parliamo di un terzetto racchiuso in appena 10 punti. Non dimentichiamo anche Jed Beaton, Thibault Benistant, Rene Hofer, Kay de Wolf e tanti altri, più i ragazzi di casa Andrea Adamo, Gianluca Facchetti e Filippo Zonta, a cui si aggiungono le wild card Giuseppe Tropepe ed Emilio Scuteri. L’entry list completa.

WMX: Kiara Fontanesi sfida Duncan

Gran finale del Mondiale Motocross femminile, si decide tutto nelle due manche in programma sabato a Pietramurata. La campionessa in carica Courtney Duncan arriva da leader iridata, determinatissima a chiudere i conti a suo vantaggio, ma attenzione a chi segue. In primis Kiara Fontanesi, che non si fa certo scoraggiare dai 16 punti di ritardo e ha dalla sua parte la carica del GP di casa. Con un occhio a Nancy Van De Ven, seconda in Spagna proprio alla nostra pilota ed a -12 in classifica iridata, ma pure tutte le altre sono pronte a chiudere al meglio il campionato, possibili mine vaganti anche nella lotta iridata. Truppa tricolore infine ben più corposa, qui l’entry list completa.

Orari TV e streaming

Sabato 23 ottobre (solo su mxgp-tv.com)

9:00 WMX Free Practice

10:35 WMX Qualifying Practice

13:10 WMX Gara 1

15:10 WMX Gara 2

Domenica 24 ottobre

9:15 MX2 Free/Time Practice

10:15 MXGP Free/Time Practice

12:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

13:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2, differita alle 17:00 su Raisport)

15:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2)

16:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2, differita alle 19:50 su Raisport)

Foto: mxgp.com