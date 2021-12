Motocross: debutto Lapucci-Fantic in MXGP, Lupino passa a Beta

Due binomi italiani per il 2022. Alessandro Lupino si lega a Beta, il campione europeo Nicholas Lapucci e Fantic all'esordio in MXGP.

Si sistemano altri due tasselli per quanto riguarda la griglia MXGP 2022. Nello specifico si compongono due binomi tutti tricolori nella top class del Mondiale Motocross. Partendo da Alessandro Lupino, che l’anno prossimo vestirà i colori della casa fiorentina Beta Motor, ma c’è poi anche un volto nuovo in arrivo nella categoria. Si tratta del fresco campione EMX250 Nicholas Lapucci, che ha vinto il titolo proprio con il marchio lombardo-veneto Fantic, al debutto quindi nella categoria assieme al suo pilota.

L’esperienza

Una nuova sfida all’orizzonte per Alessandro Lupino, reduce da un 2021 in top ten mondiale e da campione al Motocross delle Nazioni. L’esperto pilota classe 1991 del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato scoprirà l’anno prossimo la Beta, vestendo i colori del SDM MX Team. Una squadra all’esordio in quest’anno solare in MXGP, ma ora rodata e pronta a ripresentarsi ai nastri di partenza con uno dei migliori nostri portacolori nelle sue file. Marchio e pilota italiani hanno firmato un accordo biennale, con l’obiettivo di arrivare sempre più in alto nella top class del Mondiale Motocross. Ricordiamo che Lupino è un otto volte campione italiano, oltre ad aver vinto i titoli europeo e mondiale in 85cc. Senza dimenticare che proprio di recente è stato uno dei ragazzi ricevuti dal Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale.