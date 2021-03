MXGP, Tony Cairoli: “A Riola Sardo non ero pronto, obiettivo Mondiale”

Tony Cairoli ha saltato il primo round degli Internazionali d'Italia a Riola Sardo. Il campione MXGP conta di ritornare a marzo sulla pista di Mantova.

Tony Cairoli ha saltato il primo appuntamento di Motocross 2021 a Riola Sardo. Il nove volte campione del mondo ha fatto da spettatore agli Internazionali d’Italia dello scorso week-end a Riola Sardo. Continua la sua preparazione invernale in vista della prima tappa MXGP in programma il 23 maggio in Olanda, salvo ulteriori cambiamenti di calendario a causa della pandemia Covid. L’alfiere della Red Bull KTM non prende rischi dopo l’intervento al ginocchio sinistro dello scorso dicembre. Un problema che si è trascinato per l’intera stagione 2020, impedendogli di essere al 100% nella corsa al titolo.

Adesso Tony Cairoli vuole arrivare al top della forma e sta valutando di ritornare in sella a Mantova (7 marzo). Alla pari dei due leader Jeffrey Herlings e Tim Gajser, ha saltato l’appuntamento sardo, lasciando la vittoria nelle mani di Romain Febvre. Si allena occasionalmente su una 125cc vicino alla sua abitazione a Roma e approfitta della zona bianca in Sardegna per continuare la preparazione. Scontata la sua assenza in pista ad Alghero. “Sapevamo già che la cartilagine era danneggiata e non ha aiutato molto l’intervento. Abbiamo rimosso alcuni pezzi del menisco rotto e fatto una pulizia. Inizialmente il recupero richiede un po’ più di tempo di quanto ci aspettassimo“.

La sua presenza a Riola Sardo non è mai stata in programma, quindi la riabilitazione continua come da previsione. “Il feeling è già buono e la velocità tornerà, ma non ero pronto per una gara di 30 minuti sulla sabbia come a Riola Sardo. Tuttavia, possiamo permetterci di prenderci il nostro tempo dato che il Mondiale di Motocross inizia così tardi. Gli Internazionali d’Italia sono un campionato molto bello, ma l’MXGP ovviamente rimane il nostro obiettivo principale“.