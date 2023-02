MXGP: Tim Gajser caduta ed infortunio, si complica già il suo 2023

Arrivano brutte notizie per quanto riguarda Tim Gajser, campione MXGP in carica. L’incidente agli Internazionali d’Italia infatti ha portato all’infortunio al femore destro. La sospetta lesione è stata oggi confermata dal Team HRC, che ha sottolineato anche la necessità di un intervento per porvi rimedio. Solo dopo verranno stabiliti i tempi di recupero, ma inizia già in salita la difesa del titolo nel Mondiale Motocross. La stagione 2023 infatti scatta il prossimo 12 marzo… Il calendario completo.

“Spero Tim Gajser stia bene dopo quella tremenda caduta.” Mattia Guadagnini aveva commentato così via social quanto successo lo scorso weekend ad Arco di Trento. Un appuntamento che Gajser stava utilizzando per riscaldarsi in vista del Mondiale MXGP 2023, anno appunto di difesa del 5° titolo appena conquistato. Ma ecco l’inatteso incidente: l’alfiere HRC è stato prontamente trasferito in ospedale, dove i controlli del caso hanno rilevato la frattura, a cui seguirà l’operazione.

Uno strano parallelismo con quanto capitato nel 2022 a Jeffrey Herlings. Ricordiamo infatti che l’anno scorso un infortunio prima dell’inizio della stagione ha messo KO l’allora campione MXGP in carica. In seguito l’asso olandese di casa KTM s’è visto proprio costretto a saltare l’intero Mondiale, salutando quindi immediatamente la difesa dell’iride motocross. Ora lui è tornato in forma, mentre il campione sloveno è nei guai. Il testa a testa sembra rimandato, vedremo per quanto tempo.

Foto: HRC MXGP