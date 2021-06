MXGP Regno Unito: Tony Cairoli che impresa! Gara 1 è dominata

Tony Cairoli ha dominato gara 1 della tappa britannica a Matterley Basin. Il siciliano è andato in testa al primo giro e ha salutato tutti: è 93° trionfo Mondiale

Un fantastico Tony Cairoli ha dominato la prima manche del GP Regno Unito della MXGP. Per il fuoriclasse siciliano si tratta del 93° trionfo iridato, firmato all’età di 35 anni, un’età avanzatissima per questo sport così logorante. Tony, nove volte campione del mondo, dimostra per l’ennesima volta di essere un campione infinito. La KTM ha fatto tripletta con Jorge Prado in seconda posizione davanti all’olandese Jeffrey Herlings. L’iridato Tim Gajser (Honda) dominatore dell’apertura di campionato in Russia è finito quarto. Alessandro Lupino ha portato in porto un ottimo nono posto e mantiene il quinto posto nella classifica generale.

Che partenza Tony!

Tony Cairoli aveva già messo le carte in tavola nelle prove ufficiali del mattino, centrando il giro veloce. Ha scelto così la migliore piazzola al cancello di partenza, effettuando una partenza quasi perfetta, come vedete nel video qui sopra. All’uscita della prima curva c’era soltanto lo scalpitante spagnolo Jorge Prado, che ha soli 19 anni e potrebbe essere quasi suo figlio. Il sorpasso è stata questione di qualche curva e una volta in testa Tony Cairoli non ha più visto gli avversari.

Gran rimonta in classifica

A questo punto cresce ulteriormente il rammarico per la banale caduta in gara 2 del GP d’apertura in Russa, con rottura della frizione e pesantissimo ritiro (qui il video). Ma il campionato è lungo e Tony Cairoli sembra infinito: tutto può succedere. Dopo gara 1 Gajser mantiene il primo posto con 68 punti, Cairoli risale al sesto con 45 punti.

Alle 17 (italiane) la rivincita MXGP

Tony Cairoli tornerà in scena alle 17:00 ora italiana per la disputa della seconda manche che promette scintille. La diretta streaming su MXGP-tv.com, in tv diretta su RaiSport. Su Corsedimoto potrete gustare le highilights di giornata.

