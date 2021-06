British Superbike Oulton Park Gara 2: O’Halloran in volata su Iddon

Sorpasso all'ultimo giro e vittoria finale in volata per 0"103: Jason O'Halloran (McAMS Yamaha) batte Christian Iddon (VisionTrack PBM Ducati) in Gara 2 del British Superbike ad Oulton Park.

Un duello intenso, con il verdetto deciso soltanto nel finale, con gli ultimi metri a determinare il vincitore ed il vinto. In puro stile British Superbike, Gara 2 ad Oulton Park ha visto nuovamente Jason O’Halloran (McAMS Yamaha) sul gradino più alto del podio, beffando soltanto in volata ed al photofinish per 103 millesimi un determinato Christian Iddon (VisionTrack PBM Ducati). Un deciso sorpasso alla Lodge, sbarrando successivamente la strada in uscita alla Ducati #21, ha proiettato l’australiano del team McAMS Yamaha al trionfale bis dopo l’affermazione di Gara 1, viaggiando a punteggio pieno in campionato verso la terza manche in programma nel tardo pomeriggio.

CHE DUELLO!

Di fatto, O’Halloran e Iddon hanno fatto il vuoto in una Gara 2 disputatasi con temperature più basse, tuttavia con il copione sostanzialmente replicato della prima manche. Con il Ducatista ritrovatosi in testa grazie ad una brillante partenza, O’Show dapprima ha sfilato Peter Hickman per la seconda posizione al sesto giro, attendendo successivamente il momento più opportuno per sferrare l’attacco per la vittoria. Studiato il rivale per tutto l’arco della contesa, l’occasione si è presentata all’ultimo momento utile: la diciottesima nonché conclusiva tornata della corsa, alla celeberrima staccata della Lodge. Con furbizia, lo smaliziato vice-Campione in carica si è tuffato all’interno in modalità block-pass, senza offrire all’ex stella del Supermotard l’opportunità di replica. Per 103 millesimi O’Halloran ha così centrato la sesta vittoria in carriera nel BSB, quattro delle quali conseguite proprio sui saliscendi di Oulton Park.

HICKMAN SUL PODIO

Con Christian Iddon nuovamente secondo a tenere alti i colori Ducati, un podio multi-marca porta sul terzo gradino Peter Hickman con il debuttante team FHO Racing. Crollato nell’ultimo terzo di gara nella gestione degli pneumatici, “Hicky” ha ritrovato il giro più veloce (che vale la pole per Gara 3), un podio che gli mancava da due anni (Thruxton 2019), il primo per la nuova BMW M 1000 RR e la squadra di Faye Ho. Niente da fare invece per Tommy Bridewell, fuori gioco per un contatto da lui stesso provocato al quinto giro con Tarran Mackenzie, con conseguente rottura della catena.

LOTTA-A-8 PER LA QUARTA POSIZIONE

Dopo la musica, la bagarre per la quarta posizione ha visto incredibilmente 8 piloti a stretto contatto con qualche rimonta eccellente. Proprio nel finale Danny Buchan ha salvato il bilancio SYNETIQ BMW by TAS avendo ragione di uno scatenato Bradley Ray (OMG Racing BMW), il già menzionato Mackenzie ed un Josh Brookes soltanto settimo. A tratti in evidenza persino le nuove Kawasaki Ninja ZX-10RR 2021 con Lee Jackson (9°) e Ryan Vickers (11°), mentre la Honda è naufragata nel finale con Glenn Irwin, nono dopo essersi ritrovato a lungo in quarta posizione.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Oulton Park, Classifica Gara 2

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – 18 giri in 28’38.583

2- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.103

3- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 7.057

4- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 11.059

5- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 11.101

6- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 11.752

7- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 11.816

8- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 12.353

9- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 12.533

10- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 12.570

11- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 17.818

12- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 23.722

13- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 31.052

14- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 31.122

15- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 35.090

16- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 35.240

17- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 36.294

18- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 51.841

19- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 52.190

20- Luke Hopkins – Hopkins Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 56.608

21- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 1’40.185

22- Joey Thompson – NP Motorcycles – BMW S 1000 RR – a 1 giro

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.