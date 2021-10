MXGP Pietramurata: Tony Cairoli risorge? Orari TV e streaming del 27/10

Tappa infrasettimanale per il Motocross a Pietramurata: Tony Cairoli riuscirà a rialzare la testa? Ecco gli orari TV e streaming per gustare tutto lo show

Ecco gli orari TV e le dirette streaming previste per la tappa infrasettimanale del Mondiale MXGP che si corre oggi a Pietramurata, in Trentino. Stesso circuito e stessi protagonisti di domenica scorsa, ma aspettiamo che Tony Cairoli rialzi la testa dopo la sfortunata nera che lo ha offossato tre giorni fa. In quella occasione il 36enne siciliano ha pagato a caro prezzo due forti colpi incassati al primo giro: un doppio ritiro come non a Tony non capitava dal lontano 2012. Ricordiamo che a fine stagione, cioè il 10 novembre a Mantova, Tony Cairoli lascerà le corse, con nove titoli Mondiali conquistati, oltre al Nazioni festeggiato il mese scorso sempre a Mantova. L’entry list completa.

Jeffrey Herlings è battibile?

L’asso olandese della KTM è in forma strepitosa. In questa fase di campionato sta facendo il bello e il cattivo tempo, anche se gli inseguitori non mollano. In particolare Romain Febvre (Kawasaki) e il campione in carica Tim Gajser (Honda). Il vantaggio di Herlings però comincia a farsi ampio (+24 punti su Febvre) dunque per ribaltare le sorti del mondiale non resta tanto tempo. Tony Cairoli è quinto in classifica, ormai praticamente fuori dai giochi iridati.

Le dirette TV, highlights su Corsedimoto

Il MXGP di Pietramurata verrà trasmesso integralmente su mxgp-tv.com, sito visibile solo per abbonati: per il singolo GP. Prevista anche la diretta di prove libere e qualifiche. Per quanto riguarda la TV, Eurosport 2 e RaiSport offriranno in diretta le due gare MXGP. Il programma completo qui sotto. Su Corsedimoto troverete le highilights della MXGP, poco dopo la conclusione delle due manche.

La programmazione completa del 27/10

09:30-10:05 MX2 Free/Time Practice

10:30-11:05 MXGP Free/Time Practice

12:00 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

13:00 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2 e Raisport)

15:00 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2)

16:00 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2 e Raisport)

La classifica Mondiale MXGP

1. Jeffrey Herlings, 555 punti; 2. Romain Febvre, 531 punti; 3. Tim Gajser, 528 punti; 4. Jorge Prado, 457 punti; 5. Antonio Cairoli, 419 punti; 6. Jeremy Seewer, 411 punti; 7. Pauls Jonass, 376 punti; 8. Glenn Coldenhoff, 340 punti; 9. Alessandro Lupino, 250 punti; 10. Thomas Kjer Olsen, 239 punti.