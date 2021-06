MXGP Maggiora, Tony Cairoli show Gli orari delle dirette TV e streaming

Il Mondiale Motocross domenica è di scena a Maggiora: Tony Cairoli a caccia di nuovi trionfi. Mattia Guadagnini cresce in MX2. Ecco tutti gli orari

Tony Cairoli è tornato alla vittoria nel mondiale motocross domenica scorsa in Gran Bretagna e dunque non poteva essere esserci momento migliore per la prima delle tappe iridate che si correranno in Italia. Domenica lo show del motocross approda a Maggiora, storico tracciato teatro di mille spettacolari battaglie. Terreno ideale per il nostro fuoriclasse, che avrà l’opportunità di allungare la sua fantastica striscia di trionfi, siamo a quota 93. Ma anche accorciare le distanze dal leader iridato, nonchè campione in carica, Tim Gajser, sloveno di Honda HRC.

Dove e quando gustarsi lo show

In questa stagione il programma MXGP è concentrato nella sola giornata di domenica. L’intero spettacolo sarà fruibile attraverso la piattaforma streaming ufficiale MXGP-TV.com, a pagamento: è possibile acquistare il pass per il singolo evento, oppure abbonarsi per l’intero mondiale. Su MXGP-TV.com si potranno seguire anche l’Europeo EMX125 ed EMX Open in programma sabato pomeriggio oltre alle due gare MX2, il mondiale degli under 23, con Mattia Guadagnini reduce dal primo successo iridato firmato a Matterley Basin. Di seguito la programmazione TV su RaiSport e Eurosport. Su Corsedimoto offriremo (gratis) le highlights delle gare MXGP ed MX2.

Il programma di domenica 4 luglio 2021

09:30 MX2 Prove libere e ufficiali

10:30 MXGP Prove libere e ufficiali

12:00 MX2 Gara 1 (diretta TV Eurosport2)

13:00 MXGP Gara 1 (diretta TV Eurosport2)

15:00 MX2 Gara 2 (diretta TV RaiSport ed Eurosport2)

16:00 MXGP Gara 2 (diretta TV Raisport ed Eurosport2)

Foto: MXGP.com