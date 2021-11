MXGP Lombardia: Ecco il tris d’assi, orari TV e dirette streaming del 7/11

Ecco come e dove seguire la penultima tappa di questa appassionante MXGP. Orari TV e le dirette su MXGP-TV.com, highlights di tutte le gare su Corsedimoto

Sarà una domenica epica per il motocross, ecco gli orari TV e le dirette streaming per non perdere neanche un istante di emozioni. Sul tracciato sabbioso di Mantova continua la sfida a tre che vale il titolo della MXGP 2021. Di fronte ci sono il francese Romain Febvre (Kawasaki), lo sloveno Tim Gajser (Honda) e l’olandese Jeffrey Herlings (KTM). Un tris di grandissimi campioni, racchiusi in appena tre punti. Praticamente è come se il campionato, dopo sedici appassionanti tappe, ripartisse da zero. In palio restano 100 punti, da assegnare fra oggi e mercoledi, nella finalissima prevista sullo stesso tracciato.

Tony Cairoli arbitro della sfida

Il fuoriclasse siciliano, 36 anni, oggi corre il penultimo GP di una fantastica carriera che avrà il suo epilogo mercoledi. Alla vigilia Tony Cairoli è stato il primo pilota ad arrivare in circuito e potrebbe essere proprio lui “arbitro” della fantastica sfida mondiale. Domenica scorsa a Pietramurata ha ceduto il quarto posto al compagno KTM Jeffrey Herlings, che così ha guadagnato due punti insperati. Un gioco di squadra inusuale nel motocross, che ha scatenato le ire (ben oltre le righe…) dei tifosi di Gajser.

Le dirette TV e le highlights su Corsedimoto

Sul nostro sito saranno disponibili le highlights di entrambe le gare, pochi minuti dopo la conclusione. In TV: RaiSport offrirà in diretta soltanto gara 1, solo differite anche su Eurosport2. L’unico modo per non perdere neanche un istante di emozioni è seguire l’intero GP (prove incluse) su www.mxgp-tv.com la piattaforma streaming della MXGP, a pagamento.

Che favola Marco Simoncelli! “58” racconto illustrato in vendita anche su Amazon Libri

Domenica 7 novembre 2021

08:15 MX2 prove libere/ufficiali

09:15 MXGP prove libere/ufficiali

11:15 MX2 Gara 1 diretta mxgp-tv.com, differita Eurosport2 13:00

12:15 MXGP Gara 1 diretta mxgp-tv.com e Raisport, differita Eurosport2 13:30

14:10 MX2 Gara 2 diretta mxgp-tv.com e Eurosport 2

15:10 MXGP Gara 2 diretta mxgp-tv.com, differita Eurosport 2 19:30, Raisport 22:30

La classifica del Mondiale

1. Romain Febvre (Kawasaki) 614 punti; 2. Tim Gajser (Honda) 613; 3. Jeffrey Herlings (KTM) 611; 4. Jorge Prado (KTM) 502; 5. Jeremy Seewer (Yamaha) 498; 6. Antonio Cairoli (KTM) 496; 7. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 397; 8. Pauls Jonass (Gasgas) 391; 9. Alessandro Lupino (KTM) 287; 10. Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) 284.