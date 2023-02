MXGP, Herlings paziente: “Nemmeno Roma fu costruita in un giorno”

Come procede il recupero di Jeffrey Herlings? Si può dire che si procede a piccoli passi. Il pluricampione Motocross, come altri suoi colleghi mondiali, sta affrontando alcune gare di avvicinamento alla stagione 2023. Herlings è reduce dal Hawkstone International, uno degli appuntamenti più affollati in Gran Bretagna, chiudendo appena fuori dal podio finale con i risultati 7-2 nelle due gare. Non è soddisfatto, ma è ben conscio del fatto che gli ci vorrà tempo dopo aver perso l’intero Mondiale MXGP 2022.

“Sono molto lento per ora, ma arriveremo. Alla fine nemmeno Roma è stata costruita in un giorno.” Herlings ha commentato così via social l’evento appena disputato. Come detto, ha chiuso la prima gara in settima posizione dopo un errore al via, per poi rifarsi nella seconda corsa, 2° nonostante una piccola caduta. Non è particolarmente soddisfatto, ma avrà un’altra occasione prima dell’inizio del Mondiale (il calendario). Il prossimo fine settimana Herlings sarà al via per La Capelle-Marival International, la grande classica in Francia. Un ultimo sprint prima della tappa inaugurale in Argentina.

“Ad essere sincero poteva andare meglio” ha dichiarato il numero #84 di casa KTM. “Ma so che serve del tempo per tornare dove dobbiamo essere.” La condizione di forma ottimale ancora non c’è dopo un anno fuori causa per l’ennesimo infortunio. Ma Herlings si sta preparando, vedremo poi a che punto sarà in Argentina. Riguardo il weekend nel Regno Unito, “Quarto non è così male, ma un incidente ed una brutta partenza non hanno aiutato. Ma la prossima settimana andrà meglio, lavoreremo ripartendo da qui.”

Foto: KTM Images/P.Haudiquert