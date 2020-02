MXGP Gran Bretagna: Tim Gajser al top, Tony Cairoli 3°

La stagione MXGP 2020 inizia subito con il miglior crono di Tim Gajser in Gran Bretagna. 3° Tony Cairoli preceduto da Arminas Jasikonis.

Il Campionato MXGP 2020 ha preso il via sulla pista del Matterley Basin, in Gran Bretagna, per le prime sessioni di prove cronometrate. A stanziare il miglior crono è il campione in carica del team HRC, Tim Gajser, che anticipa Arminas Jasikonis e Antonio Cairoli. In condizioni meteo difficili contrassegnate da pioggia e neve, il fuoriclasse sloveno ha firmato il miglior tempo al terzo giro, fermando le lancette in 2’41″612. Alle spalle del trio troviamo il pilota della Red Bull KTM Factory, Jeffrey Herlings, e Pauls Jonass del Rockstar Energy Husqvarna Factory.

Con la decisione di annullare le prove libere del mattino e la gara di qualifiche pomeridiana, i piloti hanno avuto solo un riscaldamento di 10 minuti e 20 minuti per navigare in condizioni fangose ​​per stanziare il tempo da qualifica. Le previsioni per domenica sono migliori e dovremmo quindi assistere a due gare spettacolari ai massimi livelli. Tim Gajser ha stabilito subito un giro veloce prima che le la pioggia impedisse di migliorare il suo crono. Suo il primo cancello della MXGP 2020: “Le condizioni davvero pazze hanno reso le cose molto difficili – ha detto il campione del mondo -, ma ovviamente sono felice di aver siglato il tempo sul giro più veloce e ottenere il primo cancello. Spero che la pista rimanga asciutta e penso che se ciò accade, possiamo fare delle belle gare. Non vedo l’ora di tornare a correre e iniziare questa stagione in modo positivo“.

MXGP – Qualifiche top-10

1. Tim Gajser (SLO, Honda), 2: 41.612;

2. Arminas Jasikonis (LTU, Husqvarna), +0: 00.334;

3. Antonio Cairoli (ITA, KTM), +0: 00.708;

4. Jeffrey Herlings (NED, KTM), +0: 01.035;

5. Pauls Jonass (LAT, Husqvarna), +0: 01.216;

6. Clemente Desalle (BEL, Kawasaki), +0: 01.779;

7. Henry Jacobi (GER, Yamaha), +0: 02.160;

8. Mitchell Evans (AUS, Honda), +0: 02.618;

9. Gautier Paulin (FRA, Yamaha), +0: 02.731;

10. Calvin Vlaanderen (NED, Yamaha), +0: 02.817