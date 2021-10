MXGP Germania, gara 1: Prado-Herlings che scontro, Tony Cairoli 5°

Jorge Prado ha resistito a Jeffrey Herlings, poi i due sono entrati in collisione sul salto finale, dopo l'arrivo. Lo spagnolo infortunato. Tony Cairoli quinto

Incredibile epilogo della prima manche del GP Germania MXGP a Teutschenthal. In coda ad un fantastico confronto diretto Jorge Prado e Jeffrey Herlings si sono scontrati nell’ultimo salto, dopo la bandiera a scacchi che ha sancito il successo dello spagnolo. Le due KTM si sonno aggrovigliate mentre i due piloti erano in aria, Herlings si è rialzato sulle proprie gambe mentre Prado è stato portato fuori in barella. Tony Cairoli è finito quinto, preceduto anche da Tim Gajser e Romain Febvre.

Jorge Prado holeshot

Il 20enne spagnolo della KTM è partito benissimo, come potete vedere nel video qui sopra che documenta le prime fasi di gara 1. Dopo poche curve è stato attaccato da Jeffrey Herlings, al comando della corsa fino al decimo minuto. Sembrava l’inizio di un dominio simile a quello cui avevamo assistito nel precedente round di Riola Sardo, quando l’olandese era stato imprendibile. Invece Prado si è rifatto sotto, attaccando con successo il fenomeno Herlings. Ma non era finita: negli ultimi giri il leader del mondiale si è rifatto sotto, provando a passare in ogni modo: è perfino finito un paio di volte i limiti della pista. Ma Prado ha resistito da campione, poi il botto dopo l’arrivo.

Alessandro Lupino out

Primo atto sfortunato per Alessandro Lupino, costretto al ritiro poco prima di metà gara per un problema tecnico. In quel momento occupava una buona undicesima posizione. Alex Lupino è reduce dal trionfo nel Motocross delle Nazioni, il mondiale a squadre disputato domenica scorsa a Mantova. Il pilota KTM ha alzato il trofeo insieme a Tony Cairoli e Mattia Guadagnini.

Alle 16:10 la sfida finale

Il programma dell’undicesima tappa della MXGP si corre alle 16:10, sempre sulla distanza di 30 minuti più due giri. Qui gli orari del pomeriggio, i collegamenti TV e le dirette streaming previste.

