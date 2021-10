MXGP Francia: Tony Cairoli sarà pronto? Gli orari TV e dirette streaming

Dove e come vedere la dodicesima tappa del Mondiale a Lacapelle Marival, in Francia. Le highlights su Corsedimoto pochi minuti dopo l'arrivo.

Ecco gli orari TV e le dirette streaming previste per il GP Francia, dodicesimo appuntamento del Mondiale Motocross. Si corre sul tracciato di Lacapelle Marival: sarà un fantastico colpo d’occhio perchè, aldilà della spettacolarità della pista, gli assi MXGP si sfideranno in mezzo ad un mare di folla. Già ieri, per le gare dell’EMX (europeo) il pubblico era foltissimo. Il tifo dei padroni di casa sarà tutto per Romain Febvre, iridato 2015 che in questa stagione sta rendendo vita difficilissima ai due principali favoriti, Tim Gajser e Jeffrey Herlings. Nel rocambolesco GP Germania di domenica scorsa lo sloveno di Honda HRC è riuscito a riacciuffare la tabella rossa di leader iridato, ma il fuoriclasse olandese è alle calcagna.

Prado e Cairoli non al top

Febvre è terzo in classifica, a soli otto punti dalla vetta: la lotta è sempre più bollente. Ma in piena corsa ci sono anche i due KTM team De Carli, cioè Jorge Prado e il nostro Tony Cairoli. Entrambi devono fare i conti con problemi fisici. Chi sta peggio è Jorge Prado che si è procurato un profondo taglio al fianco destro nell’urto contro il manubrio della moto di Herlings nel salto finale in Germania, come vedete nel video qui sopra. Lo spagnolo verificherà le condizioni nelle prove della mattinata. Cairoli è messo decisamente meglio e nonostante qualche acciacco proverà ad alzare l’asticella dopo un GP Germania inferiore alle aspettative, concluso al settimo posto.

Le highlights su Corsedimoto

La diretta integrale dell’intero GP Francia, prove incluse, è disponibile su www.mxgp-tv.com la piattaforma ufficiale streaming. E’ possibile abbonarsi per tutto il campionato (mancano otto GP) o per la singola giornata. Le highlights di ciascuna manche saranno disponibili su Corsedimoto, pochi minuti dopo l’arrivo, gratis e senza necessità di registrazioni. In TV: Eurosport darà in diretta sia le due manche MXGP che le due MX2 (mondiale under 23). Su RaiSport diretta di gara 1 della MXGP, l’altra andrà in differita alle 00:30.

Gli orari TV domenica 10 ottobre

09:15 MX2 Free/Time Practice (diretta MXGP-TV.com)

10:15 MXGP Free/Time Practice (diretta MXGP-TV.com)

12:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport,MXGP-TV.com)

13:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport, Raisport, MXGP-TV.com)

15:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport, MXGP-TV.com)

16:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport, MXGP-TVcom, differita Raisport alle 00:30)

La classifica Mondiale dopo 11 GP

1.Tim Gajser (Slo-Honda) 415 punti; 2. Jeffrey Herlings (Ola-KTM) 413; 3. Romain Febvre (Fra-Kawasaki) 407; 4. Jorge Prado (Spa-KTM) 384; 5. Antonio Cairoli (Ita-KTM) 353; 6. Jeremy Seewer (Svi-YAM) 309; 7. Pauls Jonass (Lat-GasGas) 287; 8. Glenn Coldenhoff (Ola-Yamaha) 263; 9. Alessandro Lupino (Ita-KTM) 195; 10. Ben Watson (GB-Yamaha) 192;

