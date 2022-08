MXGP Finlandia: Tim Gajser campione 2022! Podio Yamaha in Gara 2

Doveva essere il fine settimana di festa di Tim Gajser e così è stato. Non è mancano un po’ di nervosismo, ma Gara 2 in Finlandia è definitiva per i calcoli in classifica generale. I giochi sono chiusi: ecco il 5° titolo Motocross, il quarto nella categoria MXGP! Gli basta il 7° posto in una Gara 2 dominata da Yamaha, che piazza Glenn Coldenhoff (vincitore di giornata), Jeremy Seewer ed il rookie Maxime Renaux sul podio di GP. Alberto Forato miglior italiano con un’altra top ten di forza, 9° alla fine di questo round.

Gara 2

Dopo la prima corsa, è il turno della seconda e definitiva manche in Finlandia. Holeshot per Coldenhoff, che prende il comando su Febvre. Super partenza per Monticelli, 19° al cancelletto e 6° dopo lo scatto al via! Disastro Gajser precipitato in 14^ posizione, stesso discorso per Prado più indietro, ma vale anche per Forato ed Evans finiti in coda… Problemi dopo pochi minuti per Febvre, che atterra male dopo un salto, quasi addosso a Coldenhoff! Che rischio per il vice-iridato MXGP in carica, ripartito poco dopo in 13^ piazza senza visiera, persa nella caduta. Peccato poi per Monticelli, salito fino al 4° posto prima di un incidente che gli costa varie posizioni. Le posizioni davanti si cristallizzano presto, non c’è storia contro Glenn Coldenhoff, che prende un solido trionfo che vale la vittoria di GP. Secondo è Jeremy Seewer, altro storico podio Yamaha completato da Maxime Renaux, ma è finita. Tim Gajser risale di forza fino al settimo posto, più che sufficiente per scatenare la festa iridata! Gara difficile per i nostri ragazzi: il migliore alla fine è Alberto Forato, 11° dopo la furiosa rimonta dal fondo e nono di GP. Mattia Guadagnini chiude 13° (15° overall), Ivo Monticelli è 22°.

La classifica di GP

Classifica MXGP

Foto: Honda Racing Corporation