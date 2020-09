MXGP Emilia Romagna, Tony Cairoli all’assalto Gli Orari in pista e in TV

Nell'ottava prova del Mondiale Tony Cairoli andrà all'assalto della vetta Mondiale sfruttando l'assenza di. Jeffrey Herlings infortunato. Tutti gli orari in pista e le dirette TV

Tony Cairoli può andare all’assalto della vetta Mondiale nel GP dell’Emilia Romagna, ottavo appuntamento del Mondiale MXGP. Gli assi del motocross saranno impegnati per la terza volta di fila al Monte Coralli di Faenza, tracciato in terra dura che domenica e mercoledi scorsi ha offerto quattro sfide altamente spettacolari. L’episodio che rischia di condizionare il campionato 2020 si è verificato nelle prove libere di mercoledi mattina, quando Jeffrey Herlings è caduto rovinosamente procurandosi un serio infortunio al rachide cervicale. I tempi di recupero sono ancora incerti, sicuramente non è in infortunio da poco. Con un calendario così serrato, è improbabile che il fuoriclasse olandese resti fra i candidati al titolo. Jeffrey Herlings aveva fatto bottino pieno domenica scorsa e prima di uscire di scena comandava il Mondiale con 60 punti di vantaggio su Tony Cairoli

Tanti avversari agguerriti

L’assenza di Jeffrey Herlings riapre il discorso, ma Tony Cairoli non potrà dormire sonni tranquillo, perchè gli avversari diretti sono numerosi e molto in forma in questo momento della stagione. Il più insidioso è lo sloveno Tim Gajser, con la Honda HRC. Appena quattro punti separano il siciliano dal più diretto inseguitore. Sta andando molto forte, specie al Monte Coralli, anche Jeremy Seewer (Yamaha), secondo domenica scorsa dietro uno scatenato Jeffrey Herlings. Nella tappa di mercoledi ad imporsi è stato l’astro nascente Jorge Prado, 19enne compagno di team KTM di Tony Cairoli, finito quarto e fuori dal podio per un solo punto nel 250 GP in carriera. Per Prado è stata la prima affermazione in top class.

Gli orari in pista e in TV

09:30-10:05 MX2 Prove

10:30-11:05 MXGP Prove

12:00 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

13:00 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2, differita RaiSport ore 16:30

15:00 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2)

16:00 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2, differita RaiSport 19:00

La classifica Mondiale (dopo 7 GP su 18)

1.Herlings (Ola-KTM) punti 263; 2. Cairoli (Ita-KTM) 241; 3. Gajser (Slo-Honda) 237; 4. Seewer (Svi-Yamaha) 217; 5. Jasikonis (Let-Husqvarna) 210; 6. Coldenhoff (Ola-GasGas) 204; 7. Prado (Spa-KTM) 197; 8. Paulin (Fra-Yamaha) 179; 9. Febrve (Fra-Kawasaki) 172; Desalle (Bel-Kawasaki) 168.