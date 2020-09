MotoGP, Misano: Cal Crutchlow unfit per problemi al braccio

GP di San Marino concluso per Cal Crutchlow. Continuano i problemi al braccio recentemente operato, non è in grado di andare avanti.

Registriamo un forfait nella classe MotoGP in questo Gran Premio. Si tratta di Cal Crutchlow, che ha accusato tanti problemi al braccio nella giornata di venerdì. Ricordiamo che si è recentemente operato al braccio per risolvere un pregresso problema di sindrome compartimentale, ma ci sono state conseguenze inaspettate. Si cerca comunque il recupero per l’evento della prossima settimana, sempre a Misano.

“Si è verificata una reazione insolita dopo l’ultimo intervento al braccio” ha dichiarato Lucio Cecchinello. “C’era un serio rischio di infezione e dopo gli ultimi controlli di questa mattina i dottori l’hanno dichiarato non idoneo. La cosa più importante ora è la salute del pilota.” Un altro bel problema per Honda, che nel GP MotoGP di San Marino ora può contare sulla metà dei suoi alfieri.