MotoGP, Misano: Valentino Rossi ‘al viagra’, FP3 dominio Yamaha

Valentino Rossi si assicura all'ultimo le FP3, realizzando il miglior tempo dei due giorni. Tris Yamaha completato da Viñales e Quartararo.

Terzo turno di prove libere MotoGP a trazione Yamaha, con Valentino Rossi al comando. Con un ultimo giro veloce il Dottore riesce a piazzarsi al comando, sopravanzando Maverick Viñales e Fabio Quartararo. E meno male che i piloti della casa dei tre diapason erano preoccupati per la mancanza di riferimenti sul nuovo asfalto del tracciato di Misano… Come da tradizione poi non manca un nuovo casco celebrativo per il nove volte iridato. Top ten combinata completata dalle due Suzuki, più quattro Ducati e Morbidelli.

Honda ridotta a due piloti visto il forfait di Cal Crutchlow. Comincia così il terzo e più importante turno di prove libere a Misano: si decide in questi minuti la top ten di chi andrà direttamente in Q2. Un peccato però segnalare la caduta di Lecuona, in bella evidenza nella prima giornata del GP di San Marino. Ma non va meglio nemmeno al compagno di marca Pol Espargaró, volato nella ghiaia a pochi minuti dalla fine, stesso discorso anche per Bradley Smith e Jack Miller.

L’australiano in particolare stava disputando un turno da protagonista, portandosi anche provvisoriamente al comando nella prima parte della sessione. Chi domina però ancora una volta è la Yamaha, che vede ben due suoi alfieri nelle prime posizioni. Svetta Maverick Viñales lo segue da vicino Fabio Quartararo, ma ecco sul finale una tripletta, con Valentino Rossi che chiude al comando. Da segnalare la risalita in top ten di entrambe le Suzuki, ottimi piazzamenti per il rientrante Bagnaia ed i convalescenti Miller e Zarco.

La classifica FP3

La classifica combinata