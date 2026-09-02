MXGP di Turchia, una tappa cruciale nella corsa al titolo: Herlings il favorito, MX2 apertissima

Con i Mondiali MXGP e MX2 vicini al gran finale, il GP di Turchia sarà un evento cruciale nella lotta al titolo. Protagonisti e programma.

Siamo ora nel rettilineo finale del Mondiale Motocross 2026. Il GP di Turchia all’Afyon Motor Sports Center di Afyonkarahisar, terzultimo appuntamento dell’anno, sarà decisivo per la battaglia del titolo MXGP, con 23 piloti al via, e in MX2, con 16 piloti iscritti. Dopo la totale dominazione ad Arnhem Jeffrey Herlings sembra lanciato nella sua marcia trionfale verso il titolo con oltre 100 punti di vantaggio su Romain Febvre, il campione del mondo 2025 che sembra destinato a cedere la corona, ma non vanno sottovalutati possibili colpi di scena. La lotta è molto più serrata nella 250, con Guillem Farres al comando, seguito da Sacha Coenen, Camden Mc Lellan, il campione in carica Simon Laengenfelder... Di seguito classifica e programma del GP di Turchia: diretta completa come sempre su mxgp-tv.com (richiesta sottoscrizione), mentre la programmazione Rai verrà comunicata successivamente.

Dove eravamo rimasti

Campionato del Mondo MXGP – Top 10: 1. Jeffrey Herlings (NED, HON), 795 punti; 2. Romain Febvre (FRA, KAW), 652 pt; 3. Tim Gajser (SLO, YAM), 611 pt; 4. Lucas Coenen (BEL, KTM), 566 pt; 5. Andrea Adamo (ITA, KTM), 522 pt; 6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 502 pt; 7. Tom Vialle (FRA, HON), 496 pt; 8. Maxime Renaux (FRA, YAM), 449 pt; 9. Kay de Wolf (NED, HUS), 428 pt; 10. Pauls Jonass (LAT, KAW), 333 pt.

Campionato del Mondo MX2 – Top 10: 1. Guillem Farres (ESP, TRI), 749 punti; 2. Sacha Coenen (BEL, KTM), 724 pt; 3. Camden Mc Lellan (RSA, TRI), 712 pt; 4. Simon Laengenfelder (GER, KTM), 674 pt; 5. Liam Everts (BEL, HUS), 648 pt; 6. Janis Martins Reisulis (LAT, YAM), 587 pt; 7. Karlis Alberts Reisulis (LAT, YAM), 473 pt; 8. Valerio Lata (ITA, HON), 414 pt; 9. Mathis Valin (FRA, KAW), 352 pt; 10. Julius Mikula (CZE, KTM), 352 pt.

Programma del GP di Turchia

Sabato 5 settembre

16:35 MX2 Qualifying Race

17:25 MXGP Qualifying Race

Domenica 6 settembre

13:15 MX2 Gara 1

14:15 MXGP Gara 1

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2