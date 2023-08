MXGP: il ritorno di Maxime Renaux per il GP di Svezia

È passato parecchio dall’infortunio di Maxime Renaux, ma i segnali del rientro sempre più vicino erano chiari. È arrivata infatti la conferma: Yamaha avrà la sua formazione MXGP al completo per la prima volta dal GP di Spagna, vale a dire da inizio maggio. Una ‘freccia’ ritrovata visto il nuovo infortunio che ha messo KO Jago Geerts in MX2. Il pilota francese s’è finalmente rimesso e ripartirà dalla tappa di Uddevalla per ritrovare forma e velocità, con la testa chiaramente già alla stagione 2024.

L’annuncio

“È il momento, si torna a competere questo fine settimana in Svezia!” Ci ha pensato proprio Maxime Renaux a ufficializzare il suo ritorno nel Mondiale Motocross. Una ripartenza che chiaramente non sarà semplice, l’alfiere Yamaha ne è ben conscio e procede senza fretta. “Non ho nessuna aspettativa, ho ancora bisogno di tempo e di ore in moto per ritrovare il mio livello migliore” ha infatti sottolineato Renaux. “Ricominciamo a costruire da qui ed il modo migliore per farlo è gareggiare. Non vedo l’ora, è bello fare di nuovo quello che mi piace di più.” Stavolta in forma, recuperato dalla mononucleosi che ha condizionato il suo inverno ed anche dal problema alla spalla accusato nel round in Portogallo.

Renaux, 2023 buttato

Chissà, avrebbe potuto incidere sul campionato? Le premesse c’erano tutte. Nettamente miglior pilota Yamaha con una vittoria di GP, un podio e risultati solidi che valevano il 4° posto in classifica generale. Fino all’incidente (non inquadrato) nella manche di qualifica del GP, che lo porta ad un prematuro ritiro. I successivi controlli medici spiegano bene il perché: fratture multiple a piede e caviglia destri, una tegola davvero pesante per Renaux. Da allora infatti s’è dovuto fermare, pensando solo al recupero e salutando molto presto qualsiasi speranza di giocarsela. Ora è il passato e si riparte con cautela dalla Svezia, vedremo come se la caverà.

Foto: Bavo Swijgers/Yamaha Racing