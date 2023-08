MX2: Geerts fuori in Svezia (e non solo), addio al duello con Adamo

Si stava infiammando il testa a testa per la corona MX2 tra Andrea Adamo e Jago Geerts. Fino al GP Finlandia, quando il pilota Yamaha è incappato in un brutto incidente che gli ha lasciato la clavicola sinistra fratturata. Quel che è peggio, la placca applicata in un precedente intervento si è spostata, complicando ancora di più la situazione. Ancora non si conoscono gli effettivi tempi di recupero, ma quel che è già certo è che il prossimo GP di Svezia non sarà l’unica assenza per Geerts. Un vero peccato per il belga, mentre la questione mondiale volge tutta in favore di Adamo.

Duello (di nuovo) interrotto

L’italiano di KTM ed il belga di Yamaha si sono chiaramente posti come i due maggiori protagonisti del 2023, i risultati parlano chiaro. Il secondo fin da subito, il primo è cresciuto invece un GP dopo l’altro. Ma Geerts le stava davvero provando tutte per insidiare il capoclassifica iridato dopo l’infortunio ad un polso che aveva complicato la situazione. Quattro vittorie di GP consecutive, un recupero a passo di marcia su Adamo che prometteva scintille per la corona mondiale della classe MX2 fino a fine stagione. Purtroppo però l’incidente di Gara 1 nel GP in Finlandia ha di nuovo stravolto la situazione per il #93, ora impegnato in un processo di recupero di cui non è ancora certa la durata.

Geerts out, Adamo spicca il volo?

Una situazione complicata per l’alfiere Yamaha, che potrebbe però spianare la strada al giovane pilota siciliano. Infortunato o meno, Jago Geerts si è dimostrato l’unico in grado di impensierire sul serio un Andrea Adamo in costante crescita in questa stagione 2023. Il round a Uddevalla molto probabilmente non sarà il suo unico forfait, a questo punto della stagione è davvero un brutto colpo per le sue speranze iridate. Adamo però non deve più commettere grossi errori: ci sono ancora cinque round da disputare, con tanti punti ancora in ballo tra le qualifiche del sabato e le gare della domenica. Con Geerts KO se ne va l’avversario principale, ma gli altri non saranno meno determinati.

MX2, la classifica generale

1. Andrea Adamo (KTM), 619 punti; 2. Jago Geerts (Yamaha), 559 punti; 3. Liam Everts (KTM), 532 p.; 4. Kay de Wolf (Husqvarna), 501 p.; 5. Simon Laengenfelder (GASGAS), 492 p.; 6. Thibault Benistant (Yamaha), 462 p.; 7. Lucas Coenen (Husqvarna), 461 p.; 8. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 433 p.; 9. Kevin Horgmo (Kawasaki), 395 p.; 10. Jan Pancar (KTM), 273 p.