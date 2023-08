MotoGP, Fabio Quartararo furioso: c’è l’ultimatum a Yamaha

Continua a salire la frustrazione di Fabio Quartararo per la situazione che sta vivendo in Yamaha. Anche a Silverstone le cose non sono andate per il verso giusto e il campione del mondo MotoGP 2021 non ha nascosto di essere molto deluso.

Nella passata stagione ha perso un titolo che sembrava già suo, subendo una clamorosa rimonta da Pecco Bagnaia, e sperava di prendersi la rivincita nel 2023. Aveva anche firmato il rinnovo del contratto dopo aver ottenuto specifiche garanzie tecniche. Tuttavia, fin da subito è apparso chiaro che il pilota Yamaha non si sarebbe giocato la corona iridata.

MotoGP, Quartararo lancia un messaggio a Yamaha

Il rider nato a Nizza sa che ormai questa stagione sarà di sofferenza e dovrà stringere i denti, provando a ottenere il massimo possibile in ogni weekend e sperando che su qualche pista la M1 possa permettergli almeno di salire sul podio. La casa di Iwata sta lavorando, soprattutto in vista di un 2024 nel quale non potrà più sbagliare.

Quartararo, intervistato dai colleghi di Autosport.com, ha mandato un messaggio molto chiaro: “Nel test voglio vedere le prove. Hanno un mese. Yamaha per tre anni mi ha promesso cose in un documento PDF di 10 pagine, delle quali 9 e mezza non sono state rispettate. Non voglio vedere cose scritte, voglio vedere la moto di Misano perché sarà al 95% quella del 2024. Lì si vedrà se mi vuole davvero per il futuro“.

Fabio aspetta risposte nel test di Misano

A Misano Adriatico ci sarà un test subito dopo il GP di San Marino e della Riviera di Rimini in programma nel weekend 8-10 settembre. In quel lunedì 11 settembre si potrebbe decidere il futuro di Quartararo con Yamaha.

Il pilota francese auspica di non rimanere deluso: “Yamaha è la priorità – ha spiegato – perché mi ha portato in MotoGP. Mi fido e ho già dato loro una possibilità, però non ce ne sarà una seconda“. Parole da ultimatum, non c’è dubbio.

