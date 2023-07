MX2: KTM e Liam Everts, arriva il rinnovo pluriennale

KTM ha deciso di blindare i suoi assi e non solo per il 2024. Dopo il rinnovo con Andrea Adamo, anche Liam Everts è stato confermato allo stesso modo. Da ricordare che il giovane pilota belga, al secondo anno in MX2, recentemente ha ottenuto un’emozionante prima vittoria mondiale sotto gli occhi di papà Stefan e nonno Harry, due campionissimi del motocross. È il suo primo anno con KTM Factory e decisamente non l’ultimo, visto che è arrivata un’estensione pluriennale dell’accordo col marchio austriaco.

IN AGGIORNAMENTO